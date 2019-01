1,2 o 3...¿Qué puntuación les darías a los cantantes de GH Dúo?

Gran Hermano Duo puede llegar a confundirse con un talent show musical por la cantidad de famosos que han entrado y que cantan…y no, no me refiero a que habitualmente den el cante, que en la mayoría de los casos lo hacen…sino a que en algún momento de su vida han lanzado un single.

Así nos encontramos con veteranos de reputada carrera en el rock como Fortu, líder de Obús; un DJ con talento en las venas, como Kiko Rivera; divas de la canción en su versión más underground como Yurena; presentadores con musicales propios como Jorge Javier Vázquez; o expertas en realities y bolos como Sofía Suescun o Ylenia, que también tienen sus temas propios.

Y con tanto talento reunido, a nuestros compañeros de Yu no se les ha ocurrido otra cosa más que elaborar un ranking dando puntuación a cada uno de ellos. Carolina Iglesias, Iggy Rubin, David Suárez o, el único que realmente canta, Roi Méndez. Por cierto que el triunfito se ha negado a puntuar a los que hacían playback.

“A mí me ha sorprendido que [Kiko Rivera] pudiera hablar”, decía David Suárez. “Le voy a dar [a Yurena] la máxima puntuación porque la habían operado muy mal el labio y estaba prácticamente impedida. Es casi imposible cantar con eso y ella lo está haciendo muy bien”, comentaba Iggy.

Y teniendo en cuenta que Suárez “creía que Fortu era Famous y que se llamaba Fortium”, confesaba Iggy tras aclarar que no se trataba de ningún chiste sino que había ocurrido de verdad, lo cierto es que está claro que esta votación hay que tomársela de todo menos en serio.

Por cierto que Iggy le ha dado tres puntazos a Ylenia, “canta en directo, mujer feminista, empoderada, sororidad a tope…”.

Después de dar su opinión sobre cada uno de ellos han conseguido tener dos finalistas. Intenta adivinar quiénes han obtenido más puntos o, mejor todavía, dale al play y échate unas risas.