Raquel Sánchez Silva sobre ‘Maestros de la costura’: “Yo no pasaría ni una prueba”

Raquel Sánchez Silva es uno de los rostros más reconocibles de nuestro país porque rara es la temporada que no tiene algún programa en alguna de las cadenas de televisión. Ahora mismo, puede sentirse afortunada porque tiene dos porque vuelve Maestros de la costura.

“Llevo dos semanas diciendo ‘a ver cuándo se puede decir’…pues bien, ya lo puedo decir: Se estrena el 16 de enero a las 10.40 en la 1 de TVE”, anunciaba en YU, “no sabéis cómo ha quedado la edición, estoy loca de amor por esta edición”.

Palomo Spain, María Escoté y Lorenzo Caprile vuelve a ponerse al frente del jurado de este concurso de modistos. “Los jueces han hecho lo que les ha dado la gana, ellos solitos, y yo me he podido dedicar a mis niños, que son mis concursantes. Nos lo hemos pasado fenomenal”, aseguraba.

El talento a juego porque no todo el mundo puede crear moda. “Yo te diría que coser es una de las cosas más difíciles que hay”, admitía. Menos mal que sus concursantes son más apañados y se someterán a las pruebas con más confianza. “Yo no pasaría ni una prueba. Ni el día que dicen ‘haz un sombrero con una fregona o un tocado con papel maché’”, confesaba.

Después del éxito de la primera edición, el programa vuelve dispuesto a seguir enganchando a mucha más gente y, además, con el objetivo de concienciar. “Es una edición muy centrada en la moda sostenible. Hemos intentado explicar que es importante customizar, que es importante utilizar ropa vintage, es importante darle segundas oportunidades a la ropa y no estar todo el día comprándose algo nuevo porque contamina tanto o más que otras cosas con las que nos llevamos las manos a la cabeza”, explicaba.

Y como para concienciar, nada mejor que el ejemplo, Sánchez Silva asegura que “Lorenzo Caprile es una persona que casi siempre va vestido de ropa de segunda mano”.

Además de presentadora...

Raquel Sánchez Silva también es escritora y ha publicado recientemente una nueva novela: El viento no espera. “Es un libro de mujeres que se equivocan, que no son perfectas. Mujeres que se atreven a buscar su viento y de algunos hombres que, en un principio, pueden parecer indeseables y acaban siendo una maravilla”, resumía.

Y como buena autora que quiere que su hijo crezca, es de las que vigila tras el escaparate qué tal está situado su libro. “Me hago la foto al lado del libro pensando ‘a ver si alguien me ve, viene y me pide que se lo firme’. Es un momento muy patético en plan, ‘por favor, señora, entérese de que he publicado el libro’. Es que lo necesito”, admitía.

Y hay algo muy curioso sobre las fotos de autor que Raquel no ha dudado en compartir. Dale al play y entérate de todo.