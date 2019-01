12 de 21 Las chicas Disney también están representadas. Aunque debutó en la tele con un papel en One Tree Hill, esta actriz estadounidense de ascendencia china ha pasado por series de la factoría como Pair of Kings. También ha formado parte de otras series como Teen Wolf o Yellowstone. Aunque lo que más ilusión nos hace contar es que apareció en el vídeo de Girls like girls de Hayley Kiyoko.