Olly Murs presenta su nuevo vídeo Excuses

Desde que triunfara en el X Factor británico hace ahora la friolera de 10 años, Olly Murs no ha parado de trabajar persiguiendo el sueño de conseguir el éxito con su música.

You know I know es ya su sexto trabajo de estudio tras un par de años de silencio desde su anterior disco 24 hrs.

Este nuevo proyecto musical es un álbum doble que contiene nuevas canciones así como algunos de los éxitos que formaron parte de sus anteriores trabajos.

Moves fue a finales del pasado mes de septiembre de 2018 el primer sencillo con el que Olly Murs presentó este doble disco y ya metidos en 2019 el inglés acaba de lanzar su nuevo sencillo: Excuses.

Un vídeo sencillo, sin adornos y en el que Olly Murs usa toda su fuerza vocal para dar vida a una preciosa canción ¡Dale al play!