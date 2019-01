El ascenso de Ava Max, los dobletes de Bebe Rexha y David Guetta y otras curiosidades de la lista

No puede decirse que la lista de LOS40 no haya empezado el año con fuerza. La de esta semana viene cargada de movimientos espectaculares, subidas imponentes, dobletes, novedades y récords que puedes ver en el vídeo de arriba y que te comentamos a continuación.

Los reyes del chart esta semana de enero son Calvin Harris y Sam Smith, quienes han recuperado el número 1 que ya ostentaron hace unas semanas con Promises, uno de los grandes temazos de este invierno. Segunda semana no consecutiva en lo alto para el DJ escocés y el cantante inglés, quien hace doblete y, encima, con doble premio, puesto que su otra canción, One kiss, con Dua Lipa, es el récord de permanencia (lleva 35 semanas con nosotros y ahora está en el #39).

Pero también hay que aplaudir a la debutante Ava Max, de quien prácticamente no teníamos noticias hace un mes, y que con su single Sweet but psycho, que tanto nos recuerda a la mejor Lady Gaga, ya está haciendo grandes cosas. De momento, ha sido la subida más fuerte, al trepar seis posiciones hasta el #28 en su tercera semana.

Tres novedades han venido a refrescar la lista, la más destacada, la de David Guetta, Bebe Rexha y J Balvin con Say my name. La suya ha sido la entrada más fuerte de la semana, al situarse directamente en el #31. Esto otorga un doblete tanto para el DJ francés (Don’t leave me alone, junto a Anne Marie, está en el #26) como para Rexha (que mantiene I'm a mess en el #37). También se incorporan al ránking Malú, al #34,y Blas Cantó, al #38.