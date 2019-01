1 de 12 En menos de un año, Rosalía se ha convertido en una de las artistas españolas con más proyección internacional. Gracias a su disco el Mal Querer, que ha conseguido ganar dos grammys latinos, la cantante ha estado en boca de todos. ¡Y no nos extraña! No ha parado de romper récords: tanto en las listas de streaming como en ventas. ¡Una locura! Por eso no nos extraña que tantos artistas internacionales hayan caído rendidos ante la música de Rosalía. Porque es única.