7 de 13 Hablando de musicales, otro que está triunfando es el de Bohemian Rhapsody y, precisamente, Zagler es una gran apasionada de Queen. No había más que leer sus palabras en el último aniversario de la muerte de Freddie Mercury: “Hace veintisiete años perdimos a uno de los vocalistas con más talento que jamás hayan caminado por el planeta, el señor Freddie Mercury. Una vez dijo: “Cuando muera, quiero que me recuerden como un músico de cierta importancia y sustancia”. Aunque se fue de este mundo demasiado pronto, lo ha logrado. Nunca habrá suficientes palabras para explicar el impacto que Freddie Mercury y Queen han tenido en mi vida pero siempre acreditaré a Mercury como el hombre que me enseñó a cantar y que mis padres ponían los mayores éxitos de Queen en el coche cuando yo era pequeña”. Conoce muy bien las canciones, dale al play y lo comprobarás por ti mismo.