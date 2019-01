2 de 8 La relación de Rihanna con su padre nunca ha sido muy buena tras el divorcio con su madre por consumo de drogas y las posteriores traiciones que la cantante ha vivido: "Cuando me pasó lo que me pasó con Chris Brown el primero en llamar a la prensa también fue él. No dudó en ir a los medios para decir un montón de mentiras sobre mí. Es más, desde entonces no me ha llamado. Ha sido incapaz de llamarme para saber qué pasó, cómo me encuentro o simplemente para preguntar. Nunca me ha llamado, sólo se ha movido por un cheque".