A pesar de que la venta total de música en formato físico está cayendo sin parar (un 17,7% en 2018), hay uno en concreto que no solo se mantiene, sino que aumenta. El vinilo goza de una enorme salud, y es que el pasado año ha aumentado sus ventas más de un 14% respecto al año anterior.

Según datos de la compañía Nielsen Music, 2018 ha sido el décimo tercer año consecutivo de incremento de este formato, y ha batido un nuevo récord con cerca de 17 millones de vinilos vendidos desde que comenzó sus mediciones en 1991.

Si se analiza la lista de álbumes más vendidos en este formato alguna vez olvidado, el primero fue la banda sonora de Guardians of the Galaxy, seguido por Thriller, de Michael Jackson (muy de cerca), y Rumours, de Fleetwood Mac. Por otro lado, los artistas que están revitalizando la venta de vinilos son verdaderos clásicos de la música: The Beatles, Pink Floyd y David Bowie.