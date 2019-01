J Balvin vuelve a la moda con GUESS Vibras

No hay más que ver el último look con el que J Balvin ha aterrizado en París para asistir a la Fashion Week, para darse cuenta de que lo suyo con la moda y las tendencias es una asociación indisoluble. No hay más que ver el momento en el que hizo historia al convertirse en el primer latino embajador de la Semana de la Moda de Nueva York.

Se ha llenado la cabeza de color, y es literal, que además, combina con el resto de su outfit. Sin duda, una explosión de buen rollo y buenas vibras, muy en relación con su último disco.

Y precisamente, Vibras, es el trabajo que ha inspirado su nueva colección de moda, en esta ocasión, bajo la tutela de GUESS. Un total de 42 piezas de ropa y accesorios, tanto para hombre como para mujer, que llenarán de color esta primavera 2019. Y, como no podía ser de otra manera, él es la imagen para vender sus propios productos.

“Todo en esta cápsula tiene mucho que ver con la década de los 90 y está inspirada en Miami. La colección es sobre Vibras, buena energía y buena onda, solo sonríe y eso es lo que necesitamos: Amor”. Así es como el cantante define su nueva propuesta textil.

“Asociarme con GUESS y diseñar mi primera colección con una marca global ha sido un sueño y este es solo el comienzo”, continua, dejando claro que esto de la moda no es un capricho momentáneo sino algo que tendrá continuidad en el tiempo.

Desde la firma, Nicolai Marciano, asegura que “J Balvin está lleno de vida y buena energía. Toda la colección trata sobre vibraciones y lo que él representa para la cultura y la música”.

No es la primera incursión de Balvin en la moda que ya colaboró con una marca colombiana diseñando otra colección cápsula pero, sin duda, esta última iniciativa tendrá mucha más repercusión.

Podremos comprar sus diseños a partir del 7 de febrero tanto en las tiendas físicas como en la plataforma online de la firma.