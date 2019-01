Canciones que comparten el mismo título y el mismo éxito: Say my name

Durante muchos años tuve un compañero de redacción en LOS40 que a la hora de escuchar similitudes en las canciones (lo que comúnmente se llaman plagios) siempre me decía que era muy difícil no coincidir existiendo sólo siete notas. Algo similar puede decirse del lenguaje en el que las palabras para bautizar las canciones son limitadas.

Por eso la historia de la música está plagada de ejemplos de temas que comparten el mismo título y hasta el mismo éxito. Empiezo aquí un nuevo serial con esas canciones separadas en el tiempo pero que se llaman de la misma forma.

A ti cuando alguien te pregunta por Say my name: ¿te suena a David Guetta, J Balvin y Bebe Rexha o a Destiny's Child?

Say my name by David Guetta

David Guetta es ya un veterano con casi 20 años de carrera discográfica a sus espaldas. Durante ese tiempo, el DJ francés ha sabido 'reciclarse' y adaptar su apuesta por la música electrónica a los sonidos más de moda de cada momento.

Así es como ha llegado al 2018 como uno de los mejores y más influyentes DJs del panorama musical. Y para su más reciente trabajo discográfico se sacó una megaproducción junto a la neoyorkina Bebe Rexha (los rumores llegaron a situar a Demi Lovato en la canción antes de su incidente con las drogas) y al medellinense J Balvin.

Say my name es el título de la canción que une a estos tres talentos con orígenes e influencias musicales radicalmente distintas pero cuya combinación es espectacular. Sonidos electrónicos, tropicales y latinos mezclando el inglés y el español. No hay mercado que se resista. A eso hay que añadir un colorista y llamativo vídeo donde Bebe Rexha eclipsa a sus dos compañeros de canción.

El recibimiento de la canción en las listas durante sus primeros días de vida no fue demasiado entusiasta pero con el paso del tiempo se está convirtiendo en una canción cada vez más presente en los tops de canciones más escuchadas. Acaba de entrar al puesto 31 de la lista de LOS40 y su clip en Youtube supera los 220 millones de visualizaciones.

David Guetta y J Balvin son los autores de la canción en colaboración con Emily Warren, Macon Holmes, Giorgio Tuinfort, Thomas Skov Troelsen, Philip Leigh, Boaz de Jong y Brittany Burton. Los estudios Poundcake de Rotterdam (Países Bajos) fueron testigos de la grabación de este tema que ha duplicado en cifras al primer single de 7.

Say my name by Destiny's Child

Si hasta la aparición del trinomio Guetta-Rexha-Balvin había un Say my name que mereciera la pena recordar dentro de la historia de la música ese llevaba la voz de Destiny's Child, es decir, la voz de Beyoncé Knowles, Letoya Luckett, LaTavia Roberson y Kelly Rowland.

Las cuatro integrantes de una de las girl bands más importantes del momento (con permiso de las Spice Girls) contaron con la colaboración de Lashawn Daniels, Fred Jerkins III y Rodney Jerkins como productor.

Si preguntase a la gente si cree que esta canción esconde una historia oscura, probablemente la mayoría dirían que no. Y se equivocarían. La canción estuvo a punto de quedarse fuera de aquel disco The writing's on the wall (1999) porque a Beyoncé no terminaba de gustarle. Rodney Jerkins hizo una nueva mezcla de instrumentos para la melodía de la canción que acabó enseñando al grupo y ellas terminaron por aceptar que les gustaba.

Pero aún así no fue la primera opción de Destiny's Child para promocionar aquel álbum. Ni siquiera la segunda. Hasta la tercera canción la girl band no descubrió el potencial de su Say my name pero las voces de las mujeres que la grabaron en el estudio no serían las mismas que la cantasen en el vídeo.

Letoya Luckett y LaTavia Roberson denunciaron que el padre de Beyoncé y manager del grupo estaba escondiendo beneficios que les correspondían a ellas. Ni corto ni perezoso Matthew Knowles decidía reemplazarlas sin su consentimiento ni su conocimiento. Apenas unos días después se grababa, bajo la dirección de Joseph Kahn, el vídeo de este temazo con las nuevas Destiny's: Michelle Williams y Farrah Franklin.

El resto ya es historia de la música. Una canción que sigue sumando millones de reproducciones y que ha influido en la nueva Say my name de David Guetta en el sentido en el que ambas canciones parecen contar la historia de una pareja envuelta en un supuesto engaño y que para demostrar su amor necesitan decirlo...

Say my name. Walter White (aka Heisenberg en Breaking Bad) nos daría la razón.