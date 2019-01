Halsey, Lola Índigo con Mala Rodríguez y Dean Lewis, pretendientes de la lista esta semana

Nos acercamos a una nueva edición de Del 40 al 1 Coca-Cola y es momento de repasar las canciones que pueden incorporarse el próximo sábado a la lista oficial de LOS40. Esta semana el plantel es muy variado, como podrás comprobar a continuación.

A Halsey la conocimos gracias a su colaboración con The Chainsmokers en el tema Closer, que fue número uno en nuestro chart en septiembre de 2016. Le quedaba por delante el reto de despuntar ella sola, y lo ha conseguido con este tema que nos presenta, Without me.

Without me es la canción del momento. Ha llegado al número uno de los más vendidos en Estados Unidos, y para ello ha tenido que destronar a la mismísima Ariana Grande, que llevaba en lo alto toda la Navidad. En LOS40 no íbamos a hacer oídos sordos a ese clamor internacional y por eso la hemos propuesto para que decidáis si debe o no estar en la lista. Si es que sí, apoya con #MiVoto40Halsey.

Junto a Amaia, Aitana y Ana Guerra, Mimi (con su squad de Lola Índigo) ha resultado ser otra de las exconcursantes de OT 2017 con una próspera carrera musical. Su primer single, Ya no quiero ná, llegó al número uno de LOS40 (en la última lista de 2018), y para demostrar que no son flor de un día, ahora pueden insertar el nuevo (y hacer doblete).

Ese nuevo tema de las Lolas es Mujer bruja, para el que han contado con la colaboración ni más ni menos que de Mala Rodríguez, leyenda del hip hop nacional. La tuvimos hace poco en la lista junto a Juan Magán, en el tema Usted. Bien, pues ahora puede regresar si este tema recibe apoyos suficientes con el HT #MiVoto40LolaÍndigo.

Completando el apartado de candidatos tenemos a Dean Lewis, a quien todavía muchos no conocen por estos lares pero que en su país natal, Australia, es toda una superestrella. Todo gracias a su primer single, Waves, que fue un tremendo éxito allí. El tema con el que quiere abrirse paso en nuestro país se titula Be alright.

Se trata de un artista muy completo, pues él es coautor de Be alright y también coproductor. Con un vídeo precioso rodado en México, la canción ha sido cinco semanas número uno en Australia. ¿Logrará calar entre el público español? Si entrara en la lista sería un buen comienzo. Dale luz verde con el HT #MiVoto40DeanLewis. ¡Suerte a todos!