Lo primero que dijo María cuando escuchó ‘Múerdeme’: “Me va a tocar a mí el hit”

Muérdeme sigue siendo la canción que lidera las encuestas para este domingo convertirse en la elegida para representar a España en Eurovisión 2019. No sabemos si eso será una buena noticia para María, o no, pero los que darán saltos de alegría serán los cinco compositores del tema entre los que se encuentran David Feito y Juan Luis Suárez que ya saben lo que es participar en el Festival.

Ellos fueron con El sueño de Morfeo y aunque quedaron en el penúltimo puesto no hablan más que de cosas positivas de aquella experiencia que ahora esperan que pueda vivir María.

“No descubro América si digo que en España Eurovisión está un poco desprestigiado pero en el resto de países es, sin duda, el Festival más importante del año”, señala David. Y ellos pueden volver a disfrutar de la experiencia, en esta ocasión como compositores.

De momento sólo hemos escuchado un minuto de su canción. “Me muero de ganas de que escuchéis el resto porque Muérdeme es una de esas canciones que ganan porque pasan tantas cosas en tres minutos…”, confiesa David, “si con un minuto parece que la canción está gustando, estoy seguro de que cuando esté completa, más. Pasa por diferentes partes, vais a ver a María con agresividad cuando dice ‘muérdeme el corazón’ pero a la vez con una voz dulce…hay una sorpresa después del segundo estribillo que yo creo que va a gustar…no desvelo más”.

De cómo lo vivieron ellos su paso por Eurovisión, de cómo surgió Muérdeme, de su relación con María o del futuro de esta canción, hemos podido charlar con ellos que mientras disfrutan de lo que está sucediendo, siguen encerrados en el estudio, cada uno con sus proyectos.

El origen de la canción

Hace cuatro años Juan Luis Suárez tuvo que dejar de gira y su grupo de siempre por problemas en la espalda. “Los médicos me mandaron hacer más gimnasia y hacer una vida más tranquila y, circunstancias de la vida, lo único que podía hacer en casa era componer”, nos cuenta el músico.

Y ahora está centrado en aliviar los dolores de su enfermedad lo que deja cuatro horas al día para dedicar a la música. Por su estudio de Salinas recibe a todo aquel que quiera crear y su amigo David Feito va a menudo.

Un día se unieron Nuria Azzouzi, Rosa Martínez y Victoria Riba a las que todavía no conocían pero “siempre estamos abiertos a juntarnos con gente”, asegura Juan Luis.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Victoria Riba (@victoria_riba_oficial) el 3 Ene, 2019 a las 5:01 PST

Ellas tocan más el palo latino y reguetonero, David es más popero y a Juan Luis le va más el rock y el indie, así que la combinación, ya de por sí, era explosiva. De aquel encuentro surgieron tres canciones, una de ellas, Muérdeme.

El título y parte del estribillo lo tenían de hace tiempo David y Juan Luis y decidieron empezar por ahí el trabajo. El resultado ha sido de lo más fructífero. “Se sorprenden más mis amigos que dicen ‘no me creo que es canción la hayas hecho tú, Juan, no me lo creo’. Al final son 5 personas y es un porcentaje del 20%, lo que aporto es el lado más gamberro de la canción, llevar las frase a un lado más canalla”, explica Juan Luis que se sumergido en un género que no le define.

Fueron las chicas las que les animaron a presentarla como candidata para Eurovisión. Pero ellas tienen el corazón dividido porque entre las elegidas también hay otra composición de dos de ellas: La clave de Natalia.

“Se han presentado 954 canciones y de esas, dos de las finalistas y, además, con bastantes opciones según las encuestas, son suyas…yo creo que se tienen que sentir muy orgullosas”, asegura David, “pero bueno, yo creo que tiran más para Muérdeme… no puedo decir eso que luego me riñen pero sé que a Muérdeme le tienen un cariño especial”.

Empoderamiento femenino

La canción tiene un claro tinte feminista, estamos en el momento de reivindicaciones. “No vivimos ajenos a la sociedad y todos somos conscientes de las situaciones que está viviendo nuestro país y hay que tener un cuidado especial con la desigualdad y, por supuesto, intentamos aportar un pequeñísimo granito de arena”, explica David.

"Intentamos desafiar a todas esas canciones de reggeatón que tienen discurso machista".

Un contraste con el género musical al que pertenece que ha sido acusado en muchas ocasiones de machista. “Hubo un momento en el que intentamos desafiar a todas esas canciones de reguetón que tienen el discurso machista, nosotros intentamos darle la vuelta sabiendo que lo iba a cantar un mujer y conseguimos ese empoderamiento femenino”, agrega.

Pero que nadie se lleve a engaño, aunque la canción tiene mensaje “tampoco buscábamos una canción profundísima sino que buscábamos el pasarlo bien y que la gente bailara”, asegura David.

María, la elegida

Los compositores que mandaban sus canciones tenían que apuntar qué triunfito creían que encajaba mejor con ella y ellos lo vieron claro desde el principio: María.

Juan Luis todavía recuerda lo primero que les dijo sobre la composición: “Que le había parecido un hit cuando la escuchó”. Es consciente de que “al principio, se ha hablado de que parecía que no quería ir a Eurovisión pero dijo eso, ‘me va a tocar a mí el hit’”.

Están encantados con ella. “Creo que es una chica muy carismática que aporta algo en el sentido de llevarlo a su terreno”, opina David. “Es una chica transparente, que va directa, va de frente y agradezco ese tipo de personas porque los amigos que tengo son así y lo agradezco porque si te tienen que decir algo malo, te lo dicen y con María no tengo esa cercanía pero estoy seguro de que es una persona de ese estilo, una amiga de verdad que si te tiene que decir algo que no te va a gustar, te lo va a decir”, añade Juan Luis.

"Creo que es un discurso que puede encajar con su manera de pensar".

Y claro, teniendo en cuenta sus antecedentes, y ese momento en el que quiso cambiar la ‘mariconez’ de José María Cano, estaban preparados para que cuestionara el tema. Pero reconocen que no ha hecho demasiados cambios. “Si hubiera puesto la palabra mariconez igual hubiera estado más asustado. No conozco demasiado a María pero creo que es un discurso que puede encajar con su manera de pensar”, asegura David.

“Ella se siente identificada porque la canción es muy directa, canalla entre comillas y cambió alguna frase porque ella no la diría con su lenguaje como estaba escrito pero lo cambió y, sin ningún problema, mantiene la esencia”, explica Juan Luis.

En cuanto a su actitud frente al Festival Juan Luis asegura que “tampoco es lo que parece. Ella no es que quiera o no quiera ir. A mí me pasó cuando El sueño de Morfeo, quizás por de dónde venimos lo que escuchamos, cuando surgió la posibilidad de Eurovisión tampoco creas que fue algo que me…se lo dije a María, no fue algo que me apeteciera. Luego, al contrario, para mí fue una experiencia preciosa”.

“El tiempo que he estado con ella ha estado a tope, preocupada por mejorar la canción, buscar…como no la conocía de antes, si me tengo que basar en mi relación con María, la verdad es que estoy contentísimo”, añade David.

Rivales de calidad

Muérdeme tendrá que competir con otras nueve canciones este domingo y aunque parte como favorita todo dependerá de lo que pase en la gala. Las rivales son fuertes. “Yo creo que hay muchísimo nivel”, admite Juan Luis.

“En el mundo eurofan hay dos corrientes, una más conservadora que otra y la canción que han hecho Álex Ubago y Jacobo Calderón, y que canta Noelia, creo que es un temazo, la he escuchado entera y lo creo”, dice David, “pero claro, también me lo parece La clave que es un género más cercano al nuestro”. “Natalia me parece que es una chica que tiene muy buena puesta en escena”, añade Juan Luis.

Están convencidos de que el directo del domingo lo decidirá todo “unas crecerán, otras no tanto y crucemos los dedos para que Muérdeme sea una apuesta en las quinielas”.

De todas formas, gane o no su canción, estarán contentos. “Tengo muy buenos amigos entre el resto de compositores El otro día que estábamos todos juntos, sé que suena a lo mejor un poco bonito, pero te juro que es la realidad, que en el punto que estábamos nos alegrábamos de que fuera la que fuera ganadora iba a ser alguien conocido y eso te alegra”.

Si Múerdeme gana…

Su canción tiene muchas opciones, si ganase el domingo, “pues muy feliz porque para mí sería una ilusión tremenda volver a formar parte del festival en primera persona. Y si no, también, es importante porque el recibimiento de ese minuto, no olvidemos que es solo un minuto, está siendo increíble y yo ya me siento agradecido con eso”.

"Si llegara a ser la mitad de 'Lo malo' sería un increíble Plan B para Muérdeme'".

Lo malo no salió elegida el año pasado pero acabó convirtiéndose en uno de los himnos del año. Sin duda, sería un buen plan B para Muérdeme. “Si llegase a ser la mitad de Lo malo sería un increíble Plan B”, asegura Juan Luis. “Si va más allá de la gala del domingo, genial, si va a Eurovisión, genial, que acaba siendo una canción que suene este verano, genial también. Nosotros ya hemos sembrado así que, imagínate, lo que venga, felices”, añade David.

El Festival

No todo el mundo entiende Eurovisión de la misma manera, ni en todos los rincones del mundo. “A lo mejor yo me pongo un poco nostálgico pero para la gente de mi edad era una cita ineludible, familiar”, asegura David.

“Tengo la suerte de que mi abuela vive con 101 años y la carita que se le quedó cuando le dije que íbamos a Eurovisión yo la tengo grabada porque para una persona mayor tiene más trascendencia. Ha visto el Festival durante más años y es más consciente de lo que significa”, explica.

“Yo estoy un poco empeñado en recuperar eso, desde mi humildísima posición. Intentar que la gente sea consciente de lo que Eurovisión significa en Suecia o en Finlandia y no sólo en los países nórdicos… ¿por qué no en España?”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Victoria Riba (@victoria_riba_oficial) el 10 Ene, 2019 a las 12:02 PST

Lamentablemente nadie tiene la fórmula mágica para acertar en Eurovisión. “Hay años que ganan baladas a piano y, otros, producciones super actuales. A mí, a nivel personal, me gustaría que lleváramos una canción un poco distinta a lo habitual. Creo que nos caracterizamos un poco por llevar baladas más tradicionales, que están muy bien y hemos conseguido los mejores puestos con ese perfil, pero creo que también, que es el momento de ser atrevidos”, señala David.

El que al principio se pensó dos veces lo de Eurovisión, al final no le ha visto más que cosas positivas. “Es un aprendizaje muy bueno para el artista que vaya, a nivel entrevistas, tienes que hacer mil entrevistas que te van a venir muy bien para tu futuro aquí. Si sale bien, tu canción te abrirá puertas fuera de España, colaboraciones que nunca se sabe, que al final conectas con un artista italiano y haces un dúo que te abre las puertas de Italia. El propio festival a niveles de producción, de todo, es una pasada. Los eurofans lo viven con una intensidad enorme. No le veo lo negativo por ningún lado. Lo veía por el desconocimiento o porque vienes de otro estilo de música pero cuando realmente ves la realidad… no es como yo pensaba”, admite Juan Luis.

"Muy poca gente tiene la oportunidad de ir a un sitio donde la van a ver 200 millones de personas".

En el caso de María, “yo creo que está en el principio de su carrera artística y va con una canción muy acorde a ella y va a vivir una experiencia que para empezar una carrera…muy poca gente tiene la oportunidad de ir a un sitio donde la van a ver 200 millones de personas”, sugiere Juan Luis. Eso sí, antes tiene que ganar el domingo.