Danna Paola, Lu de ‘Élite’, lanza ‘So Good’ junto a HRVY

Aunque Danna Paola ya era toda una estrella en México, en España la hemos conocido gracias a su papel de Lu en Élite. Y sí, nos confesó en LOS40 que le encantó hacer por primera vez un papel de chica mala.

Ahora, la actriz se encuentra en plena grabación de la segunda temporada de la serie de Netflix, aun así ha encontrado tiempo para lanzar un nuevo single. Tras interpretar la canción principal de la primera temporada de Élite, Final Feliz, ahora lanza el rémix de So Good.

Se trata de una colaboración en bilingüe que canta junto al británico HRVY. A pesar de que la mayoría de la letra es en inglés, el sonido es cien por cien latino. La base, acompañada de la guitarra española, te transporta directamente a Latinoamérica. De hecho, son muchos los que han comparado el principio del tema con el hit de Camila Cabello, Havana.

En el videoclip aparecen HRVY y Danna bailando de una manera muy sensual en un bar. También vemos a la actriz de Élite en una cueva y en plena selva tropical. ¡Nada mal!

El vídeo está dirigido por The Broducers, dos hermanos que han trabajado para artistas de la talla de Ana Mena, Lali Espósito o Carlos Baute. Si aún no lo has visto, ¡dale al play y disfruta!