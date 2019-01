La astronauta Zahara conquista el planeta tierra con su música

View this post on Instagram

Estoy metida en la cama viendo fotos de ayer, con lágrimas de felicidad y una sonrisa encajada. Parezco una loca. Pero soy taaaaaan feliz. Ayer despegó la gira en Madrid con una Riviera como nunca antes había sentido. Un público respetuoso, entregado, lleno de amor. En el escenario, ocho músicos, cuatro bailarines, un equipo técnico y artístico currando sin parar para que todo saliera perfecto. Gracias infinitas. Esta noche repetimos. Si no exploto antes de felicidad. Te quiero, Madrid. • 📷 @sharonlopez •