Luis Fonsi: “Si me alejas de la música me vuelvo loco”

El reconocido artista Luis Fonsi está a punto de sacar el que será su noveno álbum de estudio. Vida saldrá a la venta el próximo 2 de febrero y con él se enfrenta a un importante momento de su carrera: nueva música después del éxito mundial de Despacito.

Hablamos con el cantante y compositor sobre el significado que tiene para él este disco, el momento actual en el que se encuentra y los secretos ocultos que esconden las canciones que componen Vida. Él, calmado, sereno y risueño, nos cuenta todo lo que hay que saber sobre uno de los lanzamiento más esperados de este 2019.

Pregunta. En un principio tenías previsto lanzar tu noveno disco en 2017, ¿ha cambiado mucho la idea que tenía en ese momento respecto a lo que finalmente es Vida?

Respuesta. Hay cosas que han cambiado, por supuesto. He vivido cosas que me han acercado mucho al público. Se me han abierto puertas en países y lugares que yo musicalmente no conocía. Y todo eso influye creativamente. También hay cosas que no cambian. A nivel musical el disco en realidad estaba hecho. Se han ajustado algunas cosas porque he ido escribiendo, quitando o añadiendo algunas canciones. Pero se sigue manteniendo la esencia de esa idea original que yo tenía para mi noveno disco.

Este disco es el más importante porque tengo un mejor concepto de quién quiero ser

P. En otras ocasiones has dicho que este álbum es "el más importante de tu carrera", ¿por qué?

R. Este disco es el más importante porque tengo un mejor concepto de quién quiero ser. Además, las cosas a mi alrededor han cambiado mucho. Soy padre dos hijos chiquitos y es imposible para mi ver la Vida con los mismos ojos con los que grabé mi primer disco hace 20 años, donde no tenía la responsabilidad que tengo hoy en día, el conocimiento hacia el público o el aprecio y agradecimiento que siento hoy día. Después de este tiempo hay algo que tengo claro: quiero que mi vida siempre esté rodeada de música.

P. Entonces, ¿es porque te encuentras en un momento vital en el que sientes que tienes mucho que contar?

R. Claro. Uno evoluciona, tiene la oportunidad de crecer. Necesitaba expresar el punto de vista desde el que yo entiendo mi música hoy día. Y eso es lo que te da un disco, la oportunidad de ir mucho más allá que con un single, de contar una historia de diferentes maneras.

P. ¿Ha influido también el éxito mundial de Despacito en el sentimiento que tienes hacia este nuevo álbum?

R. Realmente la razón por la que lo considero el más importante no tiene nada que ver con Despacito. La gente dice que hubo un antes y un después. Sí, por supuesto que lo hubo, pero mayormente en lugares donde no sonaba la música en español, donde no sonaba mi música. Mi público latino siempre ha estado cerca de mí y yo de ellos. Y aquí en España no sentí que la canción me convirtiese en otra persona. Si acaso me ha acercado más al público y me ha hecho llegar a personas diferentes, que se me conozca más.

Yo soy cantante, no te puedo decir que soy baladista y definitivamente no soy reguetonero.

P. En Vida vuelves a recuperar tu faceta como baladista, ¿la balada es el género con el que te sientes más cómodo?

R. La verdad es que yo ya dejé de crear de acuerdo a géneros. Creo que nos criamos y nos programamos escuchando la música a través de los géneros porque así cuando íbamos a las tiendas uno buscaba los discos según esas clasificaciones. Creo que hoy día la música ya no se consume por géneros. Cuando yo hago una canción no pienso en si voy a hacer un tema romántico o rítmico. El ejemplo perfecto es mi colaboración con Ozuna. Es una balada, lo que pasa es que como le pusimos un poquito de ritmo abajo y la hago con un artista urbano la gente inmediatamente la encasilla en ese género. No es que me moleste, pero la realidad es que lo más importante de la canción es la letra y la melodía. Yo la escribí con una guitarra y te la puedo cantar como una balada. Lo único que cambia es el arreglo musical. Yo soy cantante, no te puedo decir que soy baladista y, definitivamente, no soy reguetonero. Yo soy cantante.

Luis Fonsi: “Si me alejas de la música me vuelvo loco”

P. Dentro de poco podremos escuchar Sola, tu próximo single. Haznos un adelanto completando la siguiente frase: Sola es una canción perfecta para escuchar cuando...

R. Cuando estamos con nuestra pareja, tomándonos una copa de vino, las luces están bajitas y lo estamos pasando bien.

La vida es hermosa a la misma vez que frágil.

P. El título del álbum, ¿hace referencia a tu vida particular o a la vida en general?

R. Vida habla de mi vida, de los momentos dulces y de los momentos amargos. De mis comienzos, de mi presente y de lo que pienso que será mi futuro. Por eso una palabra tan amplia como esa me pareció la mejor manera de encerrar este grupo de canciones que hablan de mí. Aunque, de repente esté contando algo que no me pasó, lo hago desde mi punto de vista, desde mi manera de hablar, mi manera de vibrar y de cantar. Vida expresa ese denominador común. Todos vivimos la misma pero de manera diferente. La sentimos de manera diferente. La vida es hermosa a la misma vez que frágil.

P. Hoy en día, con esta nueva tendencia a lanzar canciones aisladas sin intención de que formen parte de un proyecto más amplio, ¿cómo justificarías la necesidad de hacer un disco?

R. En un mundo de singles y sencillos, poder mostrarle al público, no solo un capítulo, sino el libro entero o mi vida entera en un disco me emociona. Porque creo que me van a conocer más, que van a escuchar quién soy yo como cantante y compositor, algo que una canción no me deja mostrar. Obviamente, uno puede lanzar las canciones que son más comerciales. Pero lo comercial no es sinónimo de lo mejor. De repente, una canción en el disco con solo una guitarra para mí tiene mucho más impacto que las que tienen ochenta bailarines, pirotécnica…

P. De todos los temas que componen Vida, ¿hay alguno por el que sientas especial cariño?

R. Esta siempre es una pregunta complicada. Yo diría (si tengo que escoger) que es el tema que cierra el disco, Ahí estás tú, porque es el que le dedico a mi hijo. No necesita más explicaciones.

(Demi) tiene la cabeza donde tiene que estar y estoy seguro de que va a regresar más fuerte que nunca.

P. Además de las nuevas canciones, en el álbum se incluyen también tus anteriores colaboraciones. Como Échame la culpa, tu composición junto a Demi Lovato. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con ella después de su hospitalización?

R. Sí, he tenido la oportunidad de hablar con Demi después de que se alejara del mundo de las cámaras y el trabajo. Todavía sigue alejada y recuperándose y cuando me comuniqué con ella lo hice con mucho respeto y sin entrar en detalle, porque lo que quería era mostrarle mi apoyo. La considero una amiga, vivimos algo muy bonito, la canción tuvo un éxito impresionante. Siempre estamos conectados a través de las redes. Todavía le falta mucho para su recuperación pero tiene la cabeza donde tiene que estar y estoy seguro de que va a regresar más fuerte que nunca.

P. Otro de tus colaboradores, Ozuna, dentro de poco debutará en el cine. Después de haber participado en talent shows y telenovelas, ¿te ves formando parte de un proyecto para la gran pantalla?

R. El cine me llama, la televisión me llama... me gusta comunicarme y me gusta expresarme, pero siempre manteniéndome muy cerca de la música, usando la melodía como el hilo conductor para poder comunicarme. No voy a abandonar la música para irme a Hollywood a convertirme en actor dramático porque si me alejas de la música me vuelvo loco. Tampoco voy a descartar la oportunidad de hacer algo que me saque de mi zona de confort. Me gustan los retos, me siento cómodo actuando. Pero por ahora sigo firma con mi disco y compartiendo mi música.

Para mi lo importante más importante (de una colaboración) es la canción. No puede ser forzado.

P. En este 2019, ¿tienes ya colaboraciones a la vista? ¿alguna pendiente que quieras sacar este año? ¿algún o alguna artista con quien te gustaría trabajar?

R. Las colaboraciones son algo que surgen cuando tienen que surgir. Me llegan propuestas y a veces no es tanto el artista como la canción, que no la siento. Yo creo que todo se tiene que alienar y que uno se sienta cómodo con ese artista porque muchas veces es un amigo y es más fácil , pero otras es alguien desconocido. Pero para mí lo más importante es la canción. No puede ser forzado. Yo sigo haciendo colaboraciones, acabo de lanzar Baby junto a Clean Bandit y está triunfando en Europa. También estamos a punto de estrenar una canción con Eros Ramazzotti. Seguro que vienen cosas nuevas por ahí, algunas que ya he grabado y que todavía no han salido. Siempre tengo algo pendiente siempre.