Lérica, Belinda - Un Traguito [2019]

Ay, muñequita tímida

Desde que te enamoraste, mujer

Te veo tan distinta

Y a la vez tan linda

Ay, que rabia la mía

Perderte fue solo cuestión de horas

Cuestión de días

Solo, solo solito voy

Pensando en tu recuerdo

Para olvidarte hoy

Quiero encontrarme

Punto y aparte

Solo, solo solita voy

Pensando en tu recuerdo

Para olvidarte hoy

Quiero encontrarme

Punto y aparte

Un traguito para olvidarte

Otro para levantarme

De las heridas que tú

Que tú, que tú dejaste

Un traguito para olvidarte

Otro para levantarme

De las heridas que tú

Que tú, que tú dejaste

Tómalo conmigo

Que todo lo vivido

Queda en el olvido

Yo, tómalo conmigo

Que todo lo vivido

Quedó en el olvido

Que tú dejaste, bebé

Que ya no quiero nada

Que ya no siento nada, no, no, no

Con un traguito y unos besos ya te borré

De mi teléfono, de mis redes, de mi corazón

Las fotos de mi ordenador

Los sentimientos que en mí dejaste

Todo lo borro, mi amor

Solo, solo solito voy

Pensando en tu recuerdo

Para olvidarte hoy

Quiero encontrarme

Punto y aparte

Solo, solo solita voy

Pensando en tu recuerdo

Para olvidarte hoy

Quiero encontrarme

Punto y aparte

Un traguito para olvidarte

Otro para levantarme

De las heridas que tú

Que tú, que tú dejaste

Un traguito para olvidarte

Otro para levantarme

De las heridas que tú

Que tú, que tú dejaste

Tómalo conmigo

Que todo lo vivido

Queda en el olvido

Yo, tómalo conmigo

Que todo lo vivido

Quedó en el olvido

Que tú dejaste, bebé

Que tú dejaste, bebé

Que tú dejaste, bebé

Que tú dejaste, bebé