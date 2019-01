Palomo Spain: “Rosalía y yo bebemos de la España profunda”

Hoy en día es difícil hablar de Palomo Spain y no pensar en Rosalía, sus nombres van casi asociados automáticamente, es lo que tiene haberse convertido en su diseñador de cabecera.

El modisto ha explicado en YU cómo nació su relación hace dos años en París. “No sé qué hacía Rosalía en París, yo acababa de hacer mi primer desfile allí, ya sabía que teníamos amigos en común y justo esa noche nos presentaron y empezó un poquito nuestra relación”.

Pero ahí no quedó la cosa, “antes de Malamente ya empezamos a hablar de colaborar, de hacerle yo el vestuario y cuando cantó el nuevo disco por primera vez ya le hicimos los primeros looks para la gira. La primera vez fue en el Sónar y luego estuvimos trabajando juntos todo el verano para todo este bombazo de ahora”.

Reconoce que hacerle el vestuario a Rosalía ha sido uno de los proyectos más bonitos de este año para él, “ella y yo nos queremos mucho y creo que nos entendemos perfectamente”.

Está convencido de que ambos comparten un mismo mensaje, “los dos bebemos de esa cosa de la España profunda. Parece que la generación anterior estaba avergonzada. La españolada era como la catetada”.

Ellos no lo ven para nada así y han buceado en esa cultura tan nuestra, en las raíces y “hemos conseguido convertir esa cosa de orgullo del país en el que hemos nacido… transformarlo en un mensaje moderno, fresco y en la idea de que la cultura de España puede ser más rica, es muy exótica, es un valor añadido que tenemos tanto Rosalía como yo”.

Maestros de la costura

Pero no todo es hablar de la artista del momento que Palomo Spain ha vuelto a la tele junto a María Escoté y Lorenzo Caprile en Maestros de la costura. Juntos meterán caña a nuevos aspirantes a modistos. Porque si había alguien que se plantease la posibilidad de que el trío volviera más relajado, que se olvide.

Siguen dando caña a sus concursantes “porque creemos que la industria no se relaja, aquí no puedes perder un minuto. Se trata de acercarles lo máximo posible a nuestra realidad, que es super demanding, te tienes que adelantar a todo, no puedes seguir la tendencia y ver qué está pasando en la calle, tienes que adivinar qué va a pasar de aquí a un año y ver cómo se va a sentir la gente en ese momento”, asegura Palomo, “no es algo inventado, es meterles la presión que tiene la industria”.

El diseñador insiste en lo exigente que es la moda. “Todo el mundo te está mirando con lupa, cada temporada tienes que ponerte a prueba y tienes que ser mejor porque como no lo seas es como ‘este se está viniendo abajo’. Tienes que hacer cosas comerciales para que la gente compre pero manteniendo el show…es un comedero de cabeza tremendo”, explica. Y eso es lo que les transmiten a sus alumnos.

Si él tuviera que mencionar famosos que tienen estilo y que le gusta cómo visten, lo tiene claro, “a mí me encantaba Michael Jackson, tenía un rollo que te mueres, Jaden Smith también tiene mucho rollo”.

Y además, habló de Élite, una serie que ha reconocido que le gusta, de hecho, se identifica con dos de sus personajes. Dale al play para saber cuáles.