One Direction niega los derechos de ‘Story of My Life’ a una película contra el aborto

Aunque muchas discográficas piensen que sacar uno de sus temas en una película es buena idea, a veces es mejor decir que no. Sobre todo cuando la cinta trata de un tema delicado.

Varios sellos musicales importantes, entre los que se encuentran Disney, Universal Music y Sony, han rechazado conceder los derechos de sus canciones a la próxima película contra el aborto, tal y como recoge el medio estadounidense The Hollywood Reporter.

La cinta documental, titulada Unplanned, se encuentra en post producción, buscando la banda sonora perfecta para su tema. En un principio, querían los temas de How To Save a Life de The Fray, Girls Just Wanna Have Fun de Cyndi Lauper y Story of My Life de One Direction, pero su petición ha sido rechazada.

Tampoco han conseguido los derechos de Dead Man’s Party de Oingo Boingo, Best Day Of My Life de American Authors y The Guardian Suite del compositor Trevor Rabin. Vamos, que encontrar música para Unplanned no está siendo nada fácil para sus responsables.

“Después de semanas y, en algunas ocasiones, meses de charlas con estas compañías, ha sido muy desalentador darse cuenta de la cantidad de discriminación que existe hacia el mensaje pro-vida”, ha asegurado Blake Kanika, el responsable musical de la cinta.

El documental, dirigido por los cineastas religiosos Chuck Konzelman y Cary Solomon, cuenta la historia de una mujer que trabajó en una clínica Planned Parenthood y que, tras años asistiendo abortos, decidió dejar de apoyar este derecho.

Habrá que esperar para ver si al final la cinta consigue tener banda sonora. Eso sí, se tendrán que dar prisa porque tienen planeado estrenarla este mismo 2019.