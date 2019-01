David Bisbal demuestra una vez más que sabe reírse de sí mismo

“Hay mucha gente que ha mostrado su cariño haciendo su #10yearchallenge con algunas imágenes especiales. Millones de años estaría a vuestro lado!!”, escribía David Bisbal junto a fotos del ahora y diez años antes en pleno boom del reto que ha llenado las redes de tbt.

Pero lejos de olvidarse del tema ha seguido y ha compartido otra comparativa mucho más graciosa. Como personaje público que es tiene sus propias figuras de cera que con el tiempo se van renovando. Y sí, aunque nos cueste creerlo también hay un ahora y un ‘hace 10 años’ de sus clones de cera.

“En la vida hay que tomarse las cosas también con humor!”, empezaba diciendo para explicar la comparativa. “El otro día un amigo fue al museo de cera y me mandó una foto que me partí de risa!”, añadió.

Una foto que le sirvió de inspiración. “Se me ocurrió hacer un #10yearchallenge at the wax museum. Qué os parece? Jajajajaja, vaya tela marinera”, terminaba. Y la verdad, es que tiene razón, menuda tela de fotos.

“Estás como que asustao’ no?”, le escribía Luis Fonsi en los comentarios. Y Sara Carbonero añadía emojis de caritas llorando de la risa y aplausos a lo que Bisbal le contestaba, “también me han mandado una del jefe!!!”, en referencia a Iker Casillas.

La actriz Bárbara Goenaga tampoco podía resistirse a comentar: “Jajajajajajaja, txispiron número 1”. “Es que estoy meao de la risa”, le decía el cantante.