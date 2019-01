La madrugada del pasado domingo 20 de enero podíamos conocer al nuevo representante de España en Eurovisión 2019: Miki Nunyez. Su canción La Venda se proclamaba ganadora por encima de Muérdeme, la propuesta defendida por María, y Nadie se salva, el dúo del catalán con Natalia.

Pero no todo está perdido para los temas que no logran llegar al escenario europeo. Nuestra historia está plagada de composiciones que no fueron comprendidas o valoradas en el momento de presentarse candidatas al concurso y sin embargo, poco tiempo después, lograban convertirse en éxitos indispensables de la historia de la canción en nuestro país. Si no te lo crees, aquí te dejamos algunos ejemplos.

De descartes de Eurovisión a éxitos folclóricos que todxs hemos cantado

1985: Ni tú ni nadie, Alaska y Dinarama

Por aquellos años, la selección del grupo y la canción española que nos representaría en Eurovisión no tenía la participación del público ni la cobertura mediática de la que disfruta ahora. Desde 1977 hasta 1999 era RTVE quien elegía de manera interna a lxs artistas que participarían en el concurso internacional.

Así, en 1985 el trío formado por Alaska, Nacho Canut y Carlos Berlanga enviaban sin suerte su propia propuesta para El Festival de la Canción, una canción titulada Ni tú ni nadie. Su candidatura perdió frente a La fiesta terminó, el tema de Paloma San Basilio que quedaba en la 14ª posición.

Sin embargo, este fracaso no impidió que la composición se convirtiese en uno de los mayores éxitos de la edad dorada del Pop español. A día de hoy, sigue vigente como uno de los himnos más coreados por el público español en defensa de la originalidad individual, la libertad de identidad y el amor propio.

2000: Sueño su boca, Raúl Fuentes

En el año 2000 se estrenaba Eurocanción, un nuevo formato televisivo para escoger al mejor candidato o candidata para representar a España en Eurovisión. En esta fórmula eran un jurado mixto y el propio público (a través del televoto) quienes se encargaban de tomar la decisión.

Por aquel entonces ninguno de estos grupos fueron capaces de ver la trascendencia de Sueño su boca, la canción con la que Raúl Fuentes intentó tener la oportunidad de participar en el concurso Europeo.

A pesar de que finalmente fue Serafín Zubiri con Colgado de un sueño quien se ganaba el privilegio, la popularidad del cantante se disparó y su carrera musical fue, durante algunos años, viento en popa. Actualmente poco se sabe del resto de la discografía de Raúl, pero Sueño su boca sigue siendo un éxito indispensable en el repertorio de cualquier fiesta popular que se precie.

2001: Yo quiero bailar, Sonia y Selena

Todxs recordamos la actuación de David Cibera interpretando la canción Dile que la quiero sobre el escenario de Eurovisión en el año 2001. Sin embargo, había otras dos candidatas más que válidas para representarnos con una canción difícil de olvidar: Yo quiero bailar de Sonia y Selena.

Una rubia y una morena, no lograron demostrar su ya por entonces girl power ante el público europeo. Pero encontraron un éxito mejor: convertirse en la canción del verano y llegar a permanecer en el tiempo como uno de los éxitos más pegadizos de los 2000.

2002: Corazón latino, David Bisbal

Ahora que conocemos Corazón latino como una de las canciones más imprescindibles de nuestra cultura musical, casi hemos olvidado que en su momento se quedó a las puertas de representarnos en Eurovisión.

Perdió la oportunidad frente a Rosa, que llevó Europes livin a celebration al escenario europeo en 2002. Por aquel entonces, agotado el formato de Eurocanción, se pensó que pudiesen ser los finalistas de Operación Triunfo, el programa de éxito del momento, quienes optasen a esta oportunidad.

David Bisbal quedaba en segunda posición, por encima de su compañero David Bustamante. Pero el talento y las ganas del chico de rizos dorados lograban convertir la canción en una de las canciones más recordadas de los inicios del artista.

2005: Eres un enfermo, Las Supremas de Móstoles

A punto estuvieron el trío mostoleño de llevar a Eurovisión su pegadiza canción Eres un enfermo. Esta composición entre cómica y surrealista se ha convertido en uno de los temas más pegadizos entre el público español.

A pesar de que para nosotrxs forma parte de nuestro folclore musical, Las Supremas de Móstoles no terminaron de sentirse a gusto cantando la canción.

2010: Carol, John Cobra

Y en lo que a surrealismo se refiere, no podíamos olvidar mencionar a John Cobra y su Carol, la canción romántica que con casi total seguridad ninguna mujer quiere que le dediquen.

Mario Vaquero Garcés es el hombre que se escondía detrás del seudónimo que se convirtió en un fenómeno viral tras el escándalo que protagonizaba en la gala de finalistas de Eurovisión de 2010.

Según se descubrió posteriormente, una gran cantidad de los votos que le llevaron a casi representar a España en el Festival de la Canción provenían de Forocoches, el conocido portal de Internet que ha desencadenado episodios parecidos a lo largo de la historia.

No sabemos qué tiene menos desperdicio: si la misma canción o el videoclip improvisado a tiempo real durante el programa de TVE.

2018: Lo malo, Aitana y Ana Guerra

Sin duda, el hecho de que Aitana y Ana Guerra se quedasen a las puertas de llevar Lo Malo a la 63ª edición de Eurovisión el año pasado es algo que nos escoció a todxs. A pesar de contar con Amaia de España y Alfred como la parejita más popular y adorable del momento, no había duda de que la canción de Aitana War era una propuesta de lo más interesante.

A pesar de que no tuvieron la oportunidad de representarla ante el público europeo, no tardaba en lograr un éxito sin precedentes, siendo el primer logro musical de las dos extriunfitas. Casi un año después, ambas se han convertido en reconocidas artistas y han afianzado sus carreras.

Con todos los nuevos hits que nos han regalado, siempre recordaremos su debut como las empoderadas cantantes de Lo Malo.