Rayden: “Bely Basarte y yo somos dos personas que nos queremos en todos los aspectos”

Rayden acaba de publicar nuevo disco, Sinónimo y su madre le ha dicho que es el mejor que ha hecho hasta ahora. “Que la gente no se piense ‘ah, es tu madre’, no, que del anterior disco me dijo ‘solo me han gustado tres’, la canción a mi hijo, una que se llama Haciéndonos los muertos y la de Sidecars y, al final, son las tres que lo han reventado. Cuando ahora ha dicho, todo el disco es lo mejor que has hecho… ‘mamá, respect me’”, aclaró en YU.

Mientras grababa en el estudio supo lo que es tener ataques de ansiedad, es lo que tiene cuando pones tanta entrega en un trabajo. “El otro día Iván Ferreiro me decía ‘chulo, pero tú, ¿tú cómo estás? Mira tío, por fin, te lo voy a decir como lo siento, va a dejar de ser mi puto problema y va a ser el problema de la gente”, explicó.

Y en ese nuevo disco nos encontramos con temas como Haz de luz, que en principio iba para un documental con el que se pretendía hacer crowdfunding para pagar un tratamiento experimental para que una niña que nació ciega cobrase la visión por primera vez.

“Al final no pudo ser porque le tuvieron que operar de una cosa de retina pero toco madera para que el día de mañana sí se pueda. Haz de luz habla de eso porque la niña, ante la posibilidad de ver, le dijo a sus padres, ‘¿y si no me gusta lo que veo?’”, explicó en YU sobre la canción.

Colaboraciones

Además de Iván Ferreiro, en este nuevo disco nos encontramos con la colaboración de Pablo López y Bely Basarte.

De la primera se ha rumoreado que es su pareja sentimental. Sin entrar a confirmar o desmentir, él aclaró que “es muy bonito tener una amiga en lo personal con la que también compartes tantas cosas en lo profesional. El día de mañana, si la cosa va menos bien, podemos hacer un dueto tipo Beyoncé y Jay Z para que vaya bien. Nos gustaba reflejar esa república independiente, lejos del que dirán, del qué pensarán, siempre nos emparejan, somos dos personas que nos queremos en todos los aspectos, sobre todo, amigos”.

Y no es el único fan de Bely. “A mi hijo solo le gustan dos cosas: Arctic Monkeys y yo…y cuando canta Bely sabe reconocer la voz. De hecho a mi hijo le mola Bely”, añadió.

Otra de las colaboraciones es con Pablo López. “Pablo y yo somos un poquito intensitos y la movida fue por aclamación popular, que siempre nos emparejaban musicalmente, incluso en LOS40 Music Awards, cuando estábamos los dos nominados, nos sentaban ahí al lado. Le dije, ‘vamos a hacer algo pero cuando tenga la temática que creo que te puede hacer justicia’”, relató sobre su encuentro.

Rayden fue a su casa para preparar el tema que han creado juntos. “Fui en plan respetuoso y él era como ‘come sushi encima del piano’…es muy llano, mola mucho. Empezamos a construir con las melodías que yo tenía en la maqueta y dijo ‘esto lo vamos a hacer todo con piano e hizo la percusión golpeando como él lo hace, lo utilizaba como cajón…levantaba la tapa y gritaba y lo utilizaba como un armónico…samplea esto…fue muy guay”, recordó.

De su tema inspirado en La manada, de su paternidad o de cómo se pueden inventar películas a través de un título dejó constancia durante el programa. Dale al play para no perdértelo.