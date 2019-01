1 de 16 Lisa es original de Bangkok, Tailandia, pero a la pronta edad de los 12 años se mudaba con su familia a corea. Y ¡menos mal!, pues a pesar de que ya desde pequeña apuntaba maneras como artista, de no haberse trasladado quizás no tendríamos la suerte de contar con ella en Blackpink. ¡Algo que no nos queremos ni imaginar!¿Una curiosidad sobre ella? Su nombre de nacimiento es Panpriya Manoban, pero se lo cambió legalmente por Lalisa Manoban por motivos que se desconocen.