Selena Gomez y Niall Horan, en lo nuevo de Julia Michaels

Conocimos a Julia Michaels como la compositora y responsable de algunos de los éxitos más importantes de los últimos años de artistas como Selena Gómez, Justin Bieber, Jason Derulo, Demi Lovato, Fifth Harmony, Nicole Scherzinger, Hailee Steinfeld, Little Mix, Nick Jonas, Rita Ora, Britney Spears, Gwen Stefani, Kygo...

Junto a su compañero Justin Tranter decidió probar suerte delante del micrófono y no sólo detrás de los focos y su fórmula le funcionó excepcionalmente. Issues, un hit mundial a todos los niveles, es buena prueba de ello.

Tras el lanzamiento de Nervous, su primer EP que incluía este Issues y otros temas como Uh Huh o Worst in me siguió demostrando al mundo su talento con Nervous y Jump (2018) y por fin el próximo 25 de enero se pondrá a la venta su nuevo proyecto musical.

Un nuevo EP que llega después de colaboraciones con estrellas como Clean Bandit, Shawn Mendes, 5 Seconds of Summer o Maroon 5. Y es que además de cantar bien y componer aún mejor, ha sabido rodearse de estrellas.

Ver esta publicación en Instagram 6 days ❤️ Una publicación compartida de Julia Michaels (@juliamichaels) el 19 Ene, 2019 a las 1:28 PST

En Inner Monologue Part I Julia Michaels cuenta con la ayuda de Selena Gomez en Anxiety y de Niall Horan en What a time. A estas canciones hay que sumar Into you, Happy, Deep y Apple.

Sobre este trabajo, ha escrito que "No puedo estar más nerviosa ni intentándolo. Pero aquí está una pieza de mi mente y de mi corazón. Será vuestra esta semana".

Y Niall Horan comparte su entusiasmo: "Estoy muy emocionado. Voy a cantar en el nuevo álbum de Julia Michaels y me siento como si estuviera en la luna. Julia es una de mis mejores amigas y What a time es absolutamente alucinante. Estoy muy orgulloso de ser parte de esto y no puedo esperar a que lo escuchéis".