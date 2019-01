Mark Ronson es parte de la ‘Royal Family of Rock’ y su historia da para una novela de enredos

Mark Ronson se ha convertido en una figura imprescindible de la producción internacional que, además, triunfa con sus discos. Aunque su primer álbum, que se centró en el hip hop estadounidense, no tuvo mucha repercusión, la cosa cambió cuando se centró en la escena musical británica.

Entre los hitos de su carrera nos encontramos con la producción de varios temas de Back to black de Amy Winehouse que le valieron 3 Grammy en 2008.

Uptown funk, junto a Bruno Mars, de su cuarto álbum, se llevó otros 2 Grammy y se convirtió en un auténtico éxito global. Ha trabajado con Lily Allen, Christina Aguilera, Robbie Williams, Adele, Kaiser Chiefs, Duran Duran, Paul McCartney o Lady Gaga entre muchos otros.

Este 2019 nos ha devuelto a Miley Cyrus a la primera línea de actualidad con Nothing breaks like a heart y le hemos visto en el estudio con Dua Lipa, Camila Cabello o Alicia Keys.

Sin duda, su carrera es imparable aunque muchos no conozcan su historia. ¿Sabías que pertenece a la que se conoce como la ‘Royal Family of Rock’? Con padres judíos convertidos en auténticas celebrities y hermanas y hermanastros, en muchos casos, vinculados a la música, la moda y el cine.

Conoce quién es quién en esta familia que ha llenado muchos titulares y a la que Ronson está tan unido. De hecho, muchos de ellos viven a escasas manzanas en Nueva York.

Laurence Ronson (padre)

El padre de Mark es un promotor inmobiliario que fue manager de bandas. Trabajó, por ejemplo, con Bucks Fizz, el grupo que ganó Eurovisión en 1981 con Making your mind up.

Se casó con Ann Dexter-Jones con la que tuvo tres hijos. Cuando se divorció de su primera mujer (y madre de Mark) volvió a casarse con una modelo con la que tuvo otros tres hijos.

Laurence Ronson con sus hijos Mark y las gemelas Samantha y Charlotte. / @samantharonson / Instagram

Ann Dexter-Jones (madre)

La madre de Mark era una celebridad inglesa y escritora que siempre se ha desenvuelto en un ambiente muy bohemio. Con apenas 20 años se casó con Laurence con el que tuvo tres hijos. Luego se divorciaron y en 1985 se casó con el guitarrista de Foreigner, Mick Jones. La canción I want to know what love is was, estaba dedicada a ella.

Esta vinculación a la música propició que sus hijos crecieran en un ambiente relacionado con este mundo. Y aunque su madre se preocupó de que crecieran ajeno a su amistad con gente como David Bowie, Yoko Ono o Mick Jagger, entre una larga lista, influyó en su crecimiento.

Ahora, Ann también diseña joyas que vende a un alto precio entre la aristocracia del rock y que sana previamente con Reiki.

Ann Dexter-Jones y Laurence Ronson con sus tres hijos en común: Mark, Samantha y Charlotte. / @samantharonson / Instagram

Samantha Ronson (hermana)

Es una de sus hermanas pequeñas que comenzó su andadura musical como cantante y compositora de folk. De hecho, una de sus canciones formó parte de la banda sonora de Mean girls (2004). Allí actuaba Lindsay Lohan que acabó siendo su pareja más mediática. Ahora intenta poner su banda en marcha.

Samantha Ronson, reconocida DJ. / @samantharonson / Instagram

Charlotte Ronson (hermana)

La hermana gemela de Samantha prefirió centrarse en el diseño. Empezó creando camisetas que solían llevar puestas gente como Kate Moss y Gwen Stefani. Tras trabajar en algunas publicaciones de moda, en 1999 acabó creando su propia firma y abriendo su tienda. En su web se define como “un elemento en la trama de la vida de la ciudad de Nueva York”.

En su grupo de amigas están Lily Allen y Nicole Richie con las que lanzó una edición limitada de bolsos que vendieron en Tokyo.

Charlotte Ronson con su marido, Nate Ruess. / @cjronson / Instagram

Está casada con Nate Ruess, del grupo Fun y tienen un niño, llamado Levon, que nació en 2017.

Annabelle Dexter-Jones (hermanastra)

Es hija del segundo matrimonio de su madre. Sus inclinaciones se reparten entre la moda y la actuación. Ha sido imagen de las campañas de su hermana Charlotte. Hace algo más de un año debutó como directora de cine con el cortometraje Cecile on the Phone para el que sus hermanos Mark y Alexander pusieron música.

Charlotte, Mark y Anabelle Ronson. / @cjronson / Instagram

Henrietta Ronson (hermanastra)

Es su hermanastra, hija de su padre y la modelo Michele First. Trabaja como abogada en Londres y suele representar a celebrities.

David Ronson (hermanastro)

Otro de sus hermanastros por parte de padre. Le gusta el fútbol y es un gran boxeador.

Joshua Ronson (hermanastro)

El tercero de los hermanastros por parte de padre. Trabaja como analista de inversiones en banca.

Mick Jones (padrastro)

Es el segundo marido de su madre. Guitarrista y co fundador de Foreigner en la década de los 60 que realmente tuvo un gran impacto en la siguiente década. Cuando conoció a Ann estaba en pleno proceso de custodia tras su divorcio y ella no quería meterse en más líos. Le estuvo enviando orquídeas todos los días durante 6 meses. Finalmente se casaron en 1985 aunque se divorciaron en 2007. Pero eso de la separación parece que no les funcionó y volvieron a retomar su relación años después. En 2017 volvieron a casarse.

Mark Ronson con su padrastro Mick Jones y su hermanastro Alexander Dexter-Jones. / @themickjones / Instagram

Michele Ronson (madrastra)

De soltera, Michele First, trabajó como modelo en la década de los 70 y en la de los 80. Pero cuando se casó con el padre de Mark y empezó a tener hijos (un total de tres) se retiró para cuidar de su familia. Una vez habían crecido, a sus 40, volvió retomar su profesión y sigue modelando a día de hoy.

Frederick y Judith Dexter (abuelos maternos)

El abuelo de Mark Ronson por parte materna era un cirujano ocular que vivía en el Reino Unido. Pero cuando Ann era solo una niña decidió que su vida necesitaba aventuras. Cogió un globo terráqueo y aseguró que viajarían donde su dedo se posase. Fue Australia. A las 5 semanas de llegar a su nuevo destino su madre falleció y a partir de ese momento su vida se convirtió en un constante viaje que le hizo pasar por 15 escuelas diferentes.

Gerald Ronson (tío)

El hermano de su padre es este magnate y filántropo que en los años 80 fue condenado por un cargo de conspiración, dos de contabilidad falsa y otro de robo por el caso Guinness. Pagó una multa de 5 millones de libras y pasó seis de los doce meses de cárcel a los que fue condenado.

Gerald Ronson, tío del DJ. / Rebecca Naden / WPA Pool / Getty Images

Deutsch (tío abuelo)

El tío de su madre era este hombre que fundó la cadena de cines Odeon en los años 20, lo que ya deja claro que provenía de una buena familia.