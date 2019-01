Ana Mena: “Me encantaría hacer algo con Beret, el tío escribe que flipas”

Ana Mena acaba de regresar de México y volverá en breve para seguir dando conciertos. Lo suyo es un no parar aunque su sueño sigue siendo “hacer una gira mundial, sería la caña”.

No para de crear y, de hecho, confesó en YU que hace unos días les puso a sus amigos las maquetas de nuevos temas. Porque esa es una de sus costumbres. “A mis amigos los monto en mi coche y les pongo las maquetas”, admitió. Son los primeros en escucharlas y dar su opinión.

Una de las que pudieron escuchar antes que nadie fue su colaboración con Becky G en Ya es hora que supera los 36 millones de visualizaciones en youtube. “Ella es maravillosa. Siempre me sentí muy identificada con ella. Desde el primer momento tuvimos mucho feeling porque las dos tenemos la misma edad, las dos empezamos a cantar desde muy pequeñitas, las dos somos actrices y ella es un amor de chica, es super talentosa”, reconoció.

Aseguró que puso las cosas muy fáciles para grabar esta colaboración. “Grabamos el vídeo cuando vino de promo con Mayores. Hizo un huequito en su agenda para grabar juntas. Nos conocimos el día del rodaje y nos hemos visto muchas más veces, yo la quiero un montón”, contó.

Y siguió hablando de colaboraciones. “Me ha hecho mucha ilusión una última colaboración que he hecho con Thalía. Estoy muy contenta, se llama Ahí”, confirmó.

La que todavía no ha hecho pero le gustaría es una con Beret, “el tío escribe que flipas, me gusta muchísimo”. Pero no es el único, “con Fito y Fitipaldis me fliparía y con Niña Pastori”.

Eurovisión

Y teniendo en cuenta que esta semana hemos conocido el tema que nos representará este año en Eurovisión era inevitable hablar del tema. Ana admitió que no había podido escucharla pero tras hacerlo en el programa lo primero que dijo es “que la canción tiene ritmo”.

Dani Mateo opina que es una mezcla entre Morat y una charanga y con lo de Morat, ella no estaba muy en desacuerdo.

“Hay que tener muchas narices para plantarse ahí delante de tantísima gene, tiene que ser una responsabilidad gigante, yo me lo pensaría”, admitió.

Ana también tuvo que enfrentarse a una de sus actuaciones en los Premios Veo Veo cuando tenía 7 u 8 años y si quieres ver su reacción, dale al play.