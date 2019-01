Esta es la astronómica cifra por la que Selena Gomez ha vuelto a Instagram

Todo el mundo tiene un precio o, al menos, eso dicen. Incluso las celebridades, que ganan millones de euros, lo tienen. Si no que le pregunten a Selena Gomez que decidió volver a las redes sociales hace unos días.

La cantante sorprendía a sus seguidores con tres fotos en blanco y negro el pasado 14 de enero, felicitándoles el año. Lo mejor es que, horas después, volvió a subir una publicación. “Hay mucho que esperar en 2019. No puedo esperar para enseñaros los proyectos en los que he estado trabajando. El primero ya está aquí. Por Puma Style”, escribió la artista junto a las fotos.

Muchos de sus seguidores empezaron a especular que Selena Gomez solo había vuelto a Instagram por dinero. Ahora, una semana más tarde, el medio Hopper Q ha publicado la cifra por la que la ex chica Disney podría haber vuelto a la red: 800.000 dólares (unos 700.000 euros).

Seamos realistas, cualquiera de nosotros hubiese vuelto por esa cuantía. ¿Por qué vamos a juzgar a la cantante de Hands To Myself por ello? Lo único que tenía que hacer Sel, al igual que muchos usuarios, era elegir el filtro que le gustaba. Vamos, el trabajo soñado por muchos y muchas. Tendremos que esperar para ver si el regreso a las redes sociales es real o se trataba de una estrategia de marketing para vendernos unas zapatillas deportivas. Como dato: ha pasado una semana y no ha vuelto a subir nada.

A pesar de la cantidad de dinero que supuestamente gana Selena Gomez por publicar esta foto en su cuenta, no es la persona mejor pagada de Instagram. Ese honor lo tiene Kylie Jenner, tal y como informa el mismo medio. La artista cobra un millón de dólares por publicación.