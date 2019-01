Ariana Grande desvela las canciones y la fecha de estreno de Thank u, next

Contaba ayer que el viernes Ariana Grande iba a desvelar toda la información relacionada con su quinto álbum de estudio pero la impaciencia ha podido con la solista.

Thank u, next será el nombre del nuevo proyecto musical de la intérprete y verá la luz el próximo 8 de febrero. El disco contará con doce canciones cuyo listado también ha presentado de forma oficial a través de un Instagram story correspondiendo, en parte, a aquella pista que Ariana dejó en el vídeo de Breathin.

Imagine, Needy, NASA, Bloodline, Fake smile, Bad idea, Make up, Ghostin, In my head, 7 rings, Thank u next y Break up with your girlfriend I'm bored son los temas que forman parte del álbum.

Ver esta publicación en Instagram feb 8 Una publicación compartida de Ariana Grande (@arianagrande) el 22 Ene, 2019 a las 5:29 PST

Imagine, Thank u next y 7 rings han sido los tres primeros singles de un disco en el que finalmente no ha entrado la canción Remember que parece haber sido uno de los descartes.

Será el segundo álbum de estudio que publique Ariana Grande en menos de un año después del lanzamiento de Sweetener.

Lxs arianators tendrán la oportunidad de escuchar los temas en directo de ambos trabajos en la gira mundial que arrancará en marzo.