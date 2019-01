Gabriela Richardson, la próxima promesa de la música, en 40 preguntas

1. Nombre completo: Gabriela Richardson Torres.

2. Año y ciudad de nacimiento: 22 de septiembre de 1994. Barcelona.

3. Altura: 1,69.

4. Género musical en el que te encuentres más cómoda: R&B.

5. Género musical que nunca tocarías: No hay un género musical que no tocaría

6. Tus últimas canciones: Crime.

7. Un artista favorito: Frank Ocean.

8. Una canción con la que estés ahora mismo obsesionada: Just The Two Of Us de Grover Washington.

9. El concierto donde mejor te lo pasaste: En mi primer concierto de la vida, era de Hilary Duff. Creo que tenía once años.

10. Los artistas que escuchabas de pequeña: Yo era muy freak. Escuchaba Hannah Montana, Hilary Duff y Avril Lavigne.

11. Un guilty pleasure musical: Avril Lavigne todavía.

12. Una colaboración soñada: Tyler The Creator

13. Un músico que esté en tu agenda de contactos: C. Tangana.

14. Si no fueras música, ¿qué serías? Psicóloga, puede ser.

15. La red social que más utilizas: Instagram. (la podéis seguir en su cuenta @gabrielarichardson)

16. La red social que no te gusta: Twitter.

17. Un lugar para componer: El salón de mi casa.

18. Un lugar donde quieres cantar: Coachella.

19. Un plan perfecto para el fin de semana: Estar con mis amigos de toda la vida.

20. El último viaje que has hecho por placer: A Apulia en el sur de Italia.

21. Un disco que recomendarías del último año: El Mal Querer de Rosalía

22. Una canción que te ponga feliz: Rock With You de Michael Jackson.

23. Una canción que te haga llorar: Creep de Radiohead.

24. Una frase que repitas mucho: ¿En serio?

25. En el colegio eras la más: Gané el título de diva.

26. Algo que no te guste nada: Sinceramente, las entrevistas no me gustan mucho. Es por mí, porque me pongo nerviosa.

27. Instrumento favorito: Me gusta mucho escuchar la guitarra.

28. Canción que te pondrías de alarma: Música clásica porque si no le cogería manía

29. Las mejores vacaciones de tu vida: En Ibiza con mi familia.

30. ¿Un artista al que te mueras por ver en directo? Frank Ocean.

31. ¿Cuántas lenguas hablas? Cuatro. Castellano, catalán, Inglés e italiano

32. Tatuajes: Tengo cuatro.

33. Tu emoticono favorito: La bolita de cristal lila.

34. Tu película favorita: El Padrino.

35. Un desafío para 2019: Superar todos mis miedos.

36. Tu ciudad favorita: Barcelona.

37. Un tema para darlo todo en el coche: Alguno de Michael Jackson. Cualquiera.

38. Una manía: Los pelos.

39. Algo que se te fatal: Cocinar se me da muy mal.

40. Un sueño por cumplir: Cantar en directo delante de gente que le guste mucho mi música.