3 de 10 Todos sabemos la historia de amor de Justin Bieber y Selena Gomez, lo que desconocemos es que el canadiense estaba enamorado de la ex chica Disney mucho antes de conocerla. Justin conoció a Selena durante el programa de Año Nuevo de Dick Clark (un famoso presentador estadounidense) en 2009. Allí, le cantó a Selena la canción One Less Lonely Girl. Todo era parte de la actuación, pero se notaba que Bieber estaba ya pillado por ella. Meses después, en el show de Ellen DeGeneres, la presentadora le preguntó a Sel sobre su relación con Bieber. Ella contestó que “es como mi hermano pequeño”. Eso sí, luego salieron.