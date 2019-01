Raoul la lía en Twitter con un comentario sobre la huelga de taxis

Estos días solo se habla de una cosa en Madrid y Barcelona: la huelga de taxis. Los conductores de dichos vehículos se han echado a la calle para reivindicar sus derechos y meter presión a las autoridades para crear una ley más exigente que regule los vehículos de alquiler (VTC), que usan las apps como Uber o Cabify.

La huelga, que lleva más de una semana en Barcelona y cuatro días en Madrid, ha parado el tráfico en varias calles de las dos ciudades. Además, ha protagonizado varios momentos tensos, como el intento de bloqueo de Ifema en la capital.

De este modo, son muchos los usuarios que han dado su opinión en Twitter, hablando sobre la huelga. ¿El último en hacerlo? Raoul Vázquez. El ex triunfito lanzó un tuit expresando su opinión donde no salían muy bien parados los taxistas.

“Cuando me subo a un taxi como que me da la sensación de que me está haciendo un favor”, escribió el joven en su cuenta. El comentario, un día después, cuenta con más de cuatro mil me gusta y casi 400 retuits.

Cuando me subo a un taxi como que me da la sensación de que me está haciendo un favor — RAOUL VÁZQUEZ (@raoulvazquez) 23 de enero de 2019

Pero Raoul también ha recibido muchas respuestas negativas de otros usuarios de Twitter, recriminándole que se metiera con los conductores de taxi cuando están luchando por sus derechos.

“No me interesa tu cuenta de Twitter si la usas para hacerte el graciosillo con temas que te van ni te vienen” o “Deja de liarla que siempre estás igual con estos temas”, son solo dos de los comentarios negativos que le han escrito.

Por supuesto, también están los que han salido a su defensa, asegurando que Raoul tiene el mismo derecho que cualquier otro usuario de Twitter en expresar su opinión. ¿O es que por ser artista tiene que callar lo que piensa?

El intérprete de Tus Monstruos no ha querido entrar al debate que ha generado en Twitter y, tras escribir el tuit, no volvió a pronunciarse.