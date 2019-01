Creed II, La casa de Jack y The Old Man and the Gun, los grandes estrenos de cine de la semana

Esta semana te recomendamos ir al cine para vivir la nueva aventura de Rocky y su pupilo en Creed II.

Si eres más de drama romántico también llega El blues de Beale Street, el biopic The Old Man and the Gun o la nueva película del controvertido director Lars von Trier.

Y si tu idea es ir en familia, tu mejor opción es Familia al instante o el film de animación Las aventuras del pequeño Colón.

Cinta que adapta una novela de James Baldwin y en la que se narra la historia de una mujer del Harlem de los setenta, luchadora, embarazada, prometida y con la firme intención de demostrar la inocencia de su pareja.

Barry Jenkins (Moonlight, Medicine for Melancholy) escribe y dirige esta película protagonizada por KiKi Layne (Native Son) y Stephan James (Selma).

Film que repasa la vida del ladrón de bancos Forrest Tucker que, además, logró escaparse dieciocho veces de la cárcel, llegando a cometer su último atraco a los ochenta años.

Robert Redford (El Golpe), Sissy Spacek (La huida) y Casey Affleck (Manchester frente al mar) protagonizan esta película dirigida por David Lowery (A Ghost Story, Peter y el dragón).

Thriller ambientado en los años setenta y en el que un asesino en serie, a lo largo de 12 años, comete crímenes que considera obras de arte. Puede que nosotros no acabemos pensado lo mismo.

El director danés Lars von Trier (Melancolía, Dogville) escribe y dirige esta historia en la que podremos ver las interpretaciones de Matt Dillon (Crash), Bruno Ganz (Fortuna) y Uma Thurman (Kill Bill).

La alegría de ser al fin una gran familia viene acompañada de algún que otro dolor de cabeza, y es que no todo son fiestas cuando se tienen tres niños pequeños con ganas de juerga.

Sean Anders (Padres por desigual, Desmadre de padre) es el director de esta comedia en la que cuentan con las actuaciones de Mark Wahlberg (Milla 22) y Rose Byrne (Juliet, desnuda).

Animación para los más pequeños dirigida por Rodrigo Gava (An Adventure Through Time), con Cristóbal Colón, Leo da Vinci y Mona Lisa en busca de la legendaria “Isla de Brasil”, en la que será una exploración de lo desconocido llena de obstáculos y aventuras divertidísimas.

Nuestra recomendación de la semana:

Adonis Creed sigue afrontando desafíos personales, tanto en su vida familiar como encima del ring, donde verá renacer fantasmas del pasado relacionados con su padre. Pero no estará solo, y es que el veterano Rocky Balboa será no solo su entrenador, si no también su mejor amigo.

Michael B. Jordan (The Wire) y Sylvester Stallone (Demolition Man) vuelven a protagonizar la película sobre el hijo de Apollo, esta vez dirigida por Steven Caple Jr. (The Land).