La historia de U2 a través de sus números 1 de LOS40

Es una de las bandas más grandes de la historia del rock, y siempre ha estado muy ligado a la historia de nuestra emisora. Desde que triunfaron en España con el brillante The Joshua Tree en 1987, han conseguido colocarse en lo más alto de la lista española más importante de éxitos en multitud de ocasiones y en las cuatro décadas que llevamos desde entonces.

The Joshua Tree, su álbum más universal

Bono, Adam Clayton, The Edge y Larry Mullen Jr. tardaron seis meses en cocinar el disco con el que pasaron de ser “héroes a súper estrellas”, según la revista Rolling Stone. The Joshua Tree (1987), su quinto álbum, los colocó en la primera línea del rock mundial y los dio a conocer al público en general.

I Still Haven’t Found What I’m Looking For o With Or Without You fueron algunos de los singles que, ciertamente, 30 años después ya son grandes himnos de la música. Esta última, el primer sencillo del disco, es una de las canciones más versionadas del grupo y fue su primer número 1 de LOS40, puesto en el que permaneció tres semanas.

U2 - 'Where The Streets Have No Name'

Desde su estreno, acumula más de 25 millones de ejemplares vendidos, ha sido número 1 en 22 países, ha generado cinco millones de euros solo en derechos de autor, y fue el primer álbum del grupo en ganar un Grammy como mejor disco del año. Casi nada. Además, Rolling Stone lo incluye como uno de los álbumes esenciales para entender el guitarreo. Solo en los dos primeros minutos del disco (el tiempo que dura la introducción de Where The Streets Have No Name), The Edge da una lección sobre lo que pueden dar de sí las cuerdas de una guitarra.

Su siguiente álbum, Rattle and Hum, llegó en 1988 formado por nuevos temas de estudio y también otros extraídos de actuaciones en directo de su anterior disco, el laureado The Joshua Tree. A pesar de su éxito popular, se calcula que ha vendido más de 14 millones de copias, y de ser uno de sus discos más complejos, la crítica musical lo trato con bastante menosprecio. Un disco a medio camino entre el boom de su obra cumbre y los nuevos caminos que comenzaría a explorar y que dejó un nuevo Número 1 en medio mundo y en LOS 40: Desire.

U2 - 'Desire'

Los prolíficos años 90

Con la llegada de la nueva década llega también otra obra mayor de su discografía, Achtung Baby. Temáticamente, un álbum más oscuro e introspectivo que sus anteriores discos que les dio pie a iniciar una gira, Zoo TV Tour que se convirtió en el pivote central de la reinvención del grupo durante la década de los 90. Vivieron en su grabación momentos de tensión, y el lento progreso estuvo a punto de causar la ruptura del grupo. Gracias a la grabación de One, en una sesión de improvisación, decidieron continuar juntos. Precisamente con este tema inauguraron su puesto en la lista de LOS40 de la década en 1992, que posteriormente se engrosaría con la canción de U2 favorita de Robert Plant: Salome.

U2 - 'One'

La década de los 90 fue brillante para los de Bono, y cada nuevo lanzamiento que sacaban se convertía en un auténtico hit que rápidamente se colocaba en el Número 1. En 1993 llegó Zoorapa, donde se lanzaron a la experimentación, profundizando en el concepto que la banda planteó como una visión satírica de la era de la información y sus efectos en el hombre, y con Numb coronaron la lista de nuevo.

U2 no paraba de cosechar éxitos y tocarlos en directo en estadios cada vez más grandes. Eran grandes estrellas del rock y su poderío se hizo patente durante toda la década. Su último álbum publicado en los 90, Pop (1997), es uno de los peor criticados por los expertos, pero igualmente fue un superventas en el que la música electrónica y dance se dejaba sentir en cada una de sus canciones, y dos de sus singles fueron directamente a nuestra lista: Discothèque y Staring at the Sun.

U2 - 'Discotheque'

Los bellos 2000

Llegamos a una nueva década y, lejos de estancarse o conformarse con el estilo concreto, U2 sigue modificando su sonido. All That You Can't Leave Behind dio la bienvenida al nuevo milenio (2000) dejando de lado el sonido alternativo y bailable que experimentaron en la década de los 90, para optar por un rock más convencional. Su primer pelotazo fue Beautiful day, un tema más que oportuno para escuchar en cualquier playlist motivadora.

U2 - 'Beautiful day'

Una carrera tan prolífica como la de los irlandeses les permitía ya, a estas alturas, un nuevo disco recopilatorio, el segundo, donde presentaron un nuevo tema, Electrical Storm, que sería parte de la banda sonora de la película de Scorsese Gangs of New York y un otro número uno de LOS40. Sin embargo, el verdadero pelotazo llegaría en 2005, con su Vertigo llegarían a permanecer durante cuatro semanas en lo más alto. Bono llegó a describir el álbum del que fue single, How to Dismantle an Atomic Bomb, como su “primer álbum de rock” después de 20 años intentándolo.

U2 - 'Vertigo'

Curiosamente, un año más tarde también llegarían a copar la lista con una versión de otro hit que ya lo consiguió en 1992. U2 adaptó One con Mary J. Blige para que se incluyera en un trabajo de la cantante, y juntos también consiguieron reinar en la lsita. Ocurrió algo similar con When the stars go blue (2007), canción en la que colaboraban con sus paisanos, The Corrs.

The Corrs - 'When the stars go blue'

El resurgir de los nuevo tiempos

Cinco años de parón discográfico llevaron a U2 a publicar en 2014 Songs of Innocence, con el que el grupo revisita los lugares de la infancia del grupo en Irlanda y rinde homenaje a varias inspiraciones musicales como Ramones y The Clash.

Años después, y en ese intento de revisitar sus épocas y éxitos pasados, U2 se lanzó a una gran gira por los 30 años de The Joshua Tree, con la que hicieron parada en nuestro país, en Barcelona, para interpretar todos esos temas que les hicieron grandes tres décadas atrás.

Una trayectoria impresionante que, por supuesto, les hizo merecedores de un Golden Award en la edición de LOS40 Music Awards de 2017. Bono, que también recibió para U2 el premio a la mejor gira por el 30º aniversario de The Joshua Tree, dedicó este premio a su público español, "grandes, grandes seguidores", antes de leer: "Canto a España y lo siento hasta la médula, pero antes que esto soy hombre del mundo y hermano de todos, desde luego no creo en las fronteras políticas".

Premio Gira del año Los40 Music Awards

Con este impulso llegamos a su último disco, Songs of Experience (2017). Mientras que su predecesor exploraba la adolescencia de los miembros del grupo en Irlanda en la década de 1970, este álbum es una colección de cartas escritas por Bono desde la perspectiva que da la experiencia de los años, dirigidas a las personas y lugares más cercanos a su corazón. Su primer single, You're the Best Thing About Me, volvió a coronar la lista de LOS 40 como en épocas pasadas.