3 de 10 La Pili, más conocida como Daikyri en las redes sociales, es la hermana de Rosalía, pero también su mayor consejera y compañera inseparable. Ella no es exactamente la mánager de la artista, pero se encarga de que su estilismo siempre este on point. Y es que ese look moderno, actual y vanguardista que caracteriza a la cantante se debe en gran parte a los conocimientos de moda de los que hace gala Pilar.