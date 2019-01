Selena Gómez le recuerda a Justin Bieber el daño que le hizo

La música siempre nos acompaña, ya sea cuando estamos felices, aburridos o cuando no estamos pasando por nuestro mejor momento. Y esto nos pasa a nosotros pero también a las estrellas del panorama musical.

Son muchos los que utilizaron sus sentimientos tras una pelea o ruptura para crear un exitazo, y de paso, dar donde más le duele a un ex. Estos son solo algunas de las canciones, que seguro has escuchado, que tienen nombre y apellidos:

La primera no puede ser otra que Selena Gómez, tras varias idas y venidas de la cantante con Justin Bieber, no pudo evitarlo y lanzó The Heart Wants What It Wants, una canción con más de 600 millones de reproducciones y en la que comienza, entre lágrimas, diciendo frases como "me hiciste creer que estaba loca y que la culpa era mía"

Katy Perry también se une a la lista de artistas con mensajes en sus canciones, con By the grace of God quiso contar al mundo todo el dolor y sufrimiento que le supuso su divorcio con Russell Brand, sus letras reflejan un momento muy duro para la cantante, "Gracias a Dios me levanté de nuevo, me miré al espejo y decidí quedarme, no iba a dejar que el amor acabase conmigo”

Y por último Calvin Harris tampoco ha querido quedarse sin su canción para cantarle las cuarenta a Taylor Swift cuando lo dejó por el actor Tom Hiddleston. La canción se titula Olé y le ha dado voz John Newman. En ella suelta perlas como "Escondiste mi nombre en tu móvil así podías llamarme y decirme que estabas viviendo un infierno"