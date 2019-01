¿Por qué es tan importante que Selena Gomez y Julia Michaels canten sobre la ansiedad?

La ansiedad es una de las grandes epidemias del siglo XXI y solo en España la sufren cuatro de cada diez personas. Se trata de una enfermedad que cada vez está más arraigada en nuestra sociedad y que, por desgracia, parece que cada vez padece más gente.

Por eso es importante hablar sobre ella, normalizarla y, sobre todo, entender cómo se sienten las personas que la sufren. Selena Gomez, quien ha reconocido en numerosas ocasiones que es víctima de la ansiedad, ha dado un paso más y ha revelado en Anxiety, su nueva canción junto a Julia Michaels, cómo se siente respecto a esta enfermedad.

En Anxiety, las dos artistas confiesan abiertamente los obstáculos que han tenido por culpa de la ansiedad y depresión. Describen escenas tan cotidianas como el problema que les supone ir al cine con sus amigos (My friends, they wanna take me to the movies I tell 'em to fuck off, I'm holding hands with my depression / Mis amigos quieren llevarme al cine y yo les digo que se vayan a la mierda, estoy en manos de la depresión) o hacer cualquier otro tipo de plan (Oh, I try my best just to be socialI make all these plans with friends and hope they call and cancel/ Intento ser todo lo social que puedo y hago planes con mis amigos, pero espero a que ellos me llamen y los cancelen).

Se trata de un tema de lo más íntimo donde el oyente puede conocer mejor cómo se sienten estas personas. De hecho, en el estribillo, Selena y Julia hablan sobre lo mucho que les gustaría poder controlar esta enfermedad que ni siquiera ellas llegan a entender: They don't understand why I can't sleep through the night, I've been told that I could take something to fix it, Damn, I wish it, I wish it was that simple, ah / No entienden por qué no puedo dormir toda la noche, me han dicho que puesto tomar algo para arreglarlo, ¡maldita sea!, lo deseo, pero ojalá fuera tan fácil)

Para anunciar este tema, Selena ha subido una foto junto a Julia Michaels a su cuenta de Instagram, acompañada de un texto donde explicaba lo importante que es esta canción para ella:

“Mi dulce hermana del alma. Julia, has sido una gran parte de mi vida. Me has enseñado a tener coraje ante las dudas. Esta canción está muy cerca de mi corazón, ya que he experimentado ansiedad y sé que muchos de mis amigos también. Nunca estás solo si te sientes así. El mensaje es necesario y realmente espero que os guste”.

No se trata, ni mucho menos, de la primera vez que Selena y Julia Michaels trabajan juntas. La intérprete de Issues ha escrito varias canciones para la ex chica Disney. De hecho, aparece en los créditos de algunos de sus éxitos como Bad Liar o Hands To Myself.

Anxiety forma parte de Inner Monologue Part 1

Anxiety no es un tema aislado, sino una de las canciones que forman parte del nuevo EP de Julia Michaels: Inner Monologue Part I. Este viernes, 25 de enero, la cantautora ha lanzado seis nuevas canciones. Y no, Selena Gomez no es la única artista que colabora en el disco.

Niall Horan, el ex One Direction, se une a la estadounidense en What A Time, un tema pop que habla sobre una ruptura. Vamos, que este EP es todo un viaje a las emociones de la cantante (otro de los temas se llama Happy).

Julia Michaels se ha convertido en una de las autoras del momento. Tras lanzar aquel Issues en 2015 (que se convirtió en todo un éxito), la artista ha continuado estando en primera línea de artistas internacionales. Además, aunque muchos no lo sepan, antes de aquel hit, ya había escrito muchas canciones para otros. ¡Y solo tiene 25 años!