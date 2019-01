10yearschallenge: ¿Cómo han cambiado nuestros gustos musicales?

¿Recuerdas cuáles eran las canciones de 2009? ¿Qué cantabas en la ducha a pleno pulmón? ¿Qué bailabas cuando salías de fiesta? Nos unimos al desafío viral #10yearschallenge que consiste en que las personas compartan una foto suya de hace una década junto a una reciente. Pero lo haremos de forma diferente; un viaje musical al pasado a través de la Lista de LOS40.

Allá por enero de 2009 se alzaba número 1 de la lista Estopa con su emotiva canción Hemicraneal. El grupo catalán ya forma parte de la historia musical de España. Este año cumplen 20 años desde su formación. Los hermanos Muñoz nos han regalado temazos como Partiendo la pana, Pastillas de freno, Como Camarón... Aunque desde hace tiempo no sacan nuevas canciones, están preparando algo por su vigésimo aniversario. Hasta entonces, tal y como hacíamos en 2009, seguiremos coreando: "Si duele un recuerdo, lo cura el olvido. Si duele la cabeza con Hemicraneal vale..."

Ahora ya no suenan grupos como Estopa, creadores de un estilo único: rumba catalana, flamenco, pop, rock... Esta fusión de estilos ahora la lleva a cabo Rosalía, una experta en estas combinaciones. La catalana ha vuelto a poner el flamenco en el foco aunque de una forma completamente diferente a la de los cantantes de Cuerpo triste.



Hace exactamente una década Amaia Montero se colaba en el número 2. Prácticamente recién separada de La Oreja de Van Gogh, ocurrió en 2007, su single Quiero ser se convertía en un éxito. La canción pertenece a su primer álbum en solitario Amaia Montero que en 2009 fue el sexto disco más vendido en España.

Casualidades del destino, La Oreja de Van Gogh también encontraba un hueco en esta lista. Con nueva vocalista, Leire Martínez, exconcursante de Factor X, a quien los fans más puristas nunca terminaron de aceptar, conseguían el número 8. Seguro que recordáis Inmortal, la canción que no paraba de sonar esos días en la radio. El grupo donostiarra sigue a pie de cañón aunque su último disco El Planeta Imaginario es de 2016.

Cantantes como Amaia Montero encontramos pocas en 2019. Los grupos como La Oreja de Van Gogh parecen haberse disuelto. Y, de hecho, en esta década hemos asistido a la separación de varios de ellos: Pereza, El Canto del Loco, La Quinta Estación... Ahora las solistas españolas que más lo están petando son las triunfitas Lola Índigo, Ana Guerra o Aitana, cuyos ritmos son mucho más urbanos. Yo ya no quiero ná sería una canción impensable en 2009.

Entre los éxitos internacionales, el número 3 era para Beyoncé con su inolvidable If I were a boy. También aparecía Rihanna que desde 2007 con Umbrella empezaba a saborear el éxito. Esta vez el turno era para Disturbia que se colaba en el número 14 de la lista. Además, Coldplay nos regalaba Viva la vida, un temazo que sigue sonando en nuestros días. Y, ¡Katy Perry besó a una chica y le gustó! ¿Cómo olvidar I kissed a girl?

En 2009 Lady Gaga apenas estaba comenzando su carrera que tanto reconocimiento le traería después. En 2008 lanzaba su álbum debut The Fame, con los hits Poker Face y Just Dance. Este último era el que nos hacía bailar aquel enero cada vez que sonaba en la radio.

Ahora la cantante de Alejandro está más centrada en el mundo de la interpretación, de hecho está nominada a un Oscar por su papel en Ha nacido una estrella. ¿Quién se lo iba a decir a aquella excéntrica Lady Gaga? Katy Perry, Beyoncé y Rihanna han sabido adaptarse a los tiempos y seguir con una carrera de éxito. Han ido introduciendo un tono más cañero e incluso urbano. Para muestra, el último disco de la de barbados Anti (2016) que incluye ritmos latinos, e incluso, toques de reggae, y de donde han salido temazos como Work.

Entre las canciones que seguramente cantaste en la ducha o en tu habitación hace 10 años; en esos momentos de intimidad en los que crees que tu voz suena igual que la de los cantantes, tenemos que destacar el estribillo de Stop and Stare de OneRepublic. También, la curiosa colaboración entre Craig David y Alex Ubago Walking Away. Pero para colaboraciones realmente sorprendentes nos tenemos que remontar al presente: Dua Lipa y BLACKPINK. ¿Una británica con un grupo de coreanas? ¿Y encima llegan a ser número 1 de la Lista de LOS40? ¡Cómo cambian los tiempos!

Hace una década no había discoteca que no pusiera Beggin de Madcon o Voyage, Voyage de Kate Ryan. La cantante belga lanzaba esta canción después del éxito imparable que tuvo Ella elle l'a. Seguro que ambas aún suenan en vuestra memoria , pero por si acaso os dejamos el vídeo. Hoy en día no hay noche en la que no suenen Bad Bunny, Daddy Yankee, Maluma, J Balvin, Ozuna... y una larga lista de cantantes latinos que son expertos en el arte del perreo.

Por último, en la Lista de LOS40 de 2009 aparecían dos canciones que no merecen caer en el olvido. La primera es Te esperaré de Calle París, un dúo musical formado por dos hermanos que en 2009 consiguieron el premio a Mejor Artista Revelación en la gala de LOS40 Music Award. Tal vez por el título no la recuerdes pero dale al play y verás.

La siguiente canción que merece ser rescatada es de la banda de pop rock Taxi y se llama Quiero un camino. Aunque su último disco lo sacaron en 2013 y ahora poco se sabe de ellos, seguro que tu 'yo' de hace una década se motivaba y cantaba este tema cada vez que sonaba en LOS40.