Ashley Tisdale vuelve a la música con ‘Love Me & Let Me Go’ y un nuevo look

Ya lo avisábamos hace poco: los planes de Ashley Tisdale de volver a la música estaban a punto de realizarse. Dicho y hecho, la exchica Disney lanzaba hoy el audio de Love Me & Let Me Go, segundo single de su póximo trabajo Symptoms.

Después de escucharlo sabemos que la cantante y actriz opta por el pop como género predominante en la canción, que incluye ciertos recursos caracaterísticos de la electrónica. La producción corre a cargo de John Feldman, frontman de la banda Goldfinger. El resultado es un tema fresco y actual con el que la artista demuestra que, a pesar de su ausencia, sabe por dónde van los tiros.

Symptoms es el título del futuro disco de Tisdale, del que aún no se ha revelado fecha de lanzamiento. Será su tercer álbum de estudio y, tal y como ella ha querido expresar, uno de sus trabajos más profundos y personales al tratar temas como la depresión y la ansiedad, dos condiciones contra las que la artista ha tenido que luchar en diferentes momentos a lo largo de su vida.

A pesar de que habrá referencias hacia esas malas épocas, la cantante prometía que Symptoms será "un disco optimista con canciones realmente divertidas". Y así lo canta en Love Me & Let Me Go: "Thank you for the dark days and the tidal waves/Making real life feel so sideways/ Reeling in the wild, wild ride" ("Gracias por los días oscuros y los maremotos/ Que hacen que la vida real sea tan oblicua/ Tambaleándose en este viaje salvaje").

Han pasado 10 años desde que Ashley publicaba Guilty Pleasure, su anterior LP. Ahora, vuelve con energías renovadas y un largo camino recorrido. La chica a la que conocimos por su papel de Sharpay Evans en High School Musical abandonaba la escena musical para dedicarse a su carrera como actriz.

De este futuro disco ya conocíamos Voices In My Head, una canción lanzada en noviembre de 2018. De momento, Love Me & Let Me Go no se acompaña de un videoclip, pero la imágen que ilustra el audio deja abierta esta posibilidad: en ella vemos a Tisdale con su nuevo cabello rosa suspendida en el aire con un piano de fondo.