Gabriela Richardson: así empieza una promesa del pop

Gabriela Richardson (Barcelona, 1994) ha tocado el éxito con los dedos. En 2015 su voz sonaba en todas las salas gracias al éxito del tema que compuso con Yall, Hundred Miles. Su voz dulce, acompañada de los sonidos electrónicos de los DJs, conquistó a todo el público, consiguiendo más de 200 millones de reproducciones en las plataformas de Streaming. Puede que parte de culpa lo tuviese la potente campaña publicitaria de la firma Desigual a la que ponía banda sonora. El caso es que, de la noche a la mañana, Hundred Miles sonaba en todos lados.

Ahora, tres años después, Gabriela comienza su carrera en solitario. Un proceso que no ha sido fácil y que ha conseguido gracias a “picar muchas puertas y encontrar a los productores adecuados”.

El pasado mayo lanzó Don’t Talk To Me, su primer tema en solitario, convirtiéndose en una de las apuestas más potentes de Sony Music para este año. ¡Y no nos extraña! Gabriela tiene talento y mucho rollo (solo hay que ver las fotos que le hicimos en nuestra azotea para comprobarlo, ¡la cámara la adora!). Para conocerla mejor, ha venido a la redacción de LOS40.

Acaba de lanzar su segundo single, Crime: “Trata sobre una mentira que el chico le hace a la chica; ella no le perdona y el crimen es una metáfora de la mentira”. Se trata de un pop en inglés que la propia artista describe como melancólico: “Se puede bailar, pero al mismo tiempo es un poco triste por las notas que utilizamos y la letra”.

Su videoclip, dirigido por Alexis Gómez, es una de las mejores cartas de presentación de Richardson. Al más puro estilo de New Rules de Dua Lipa, aparece un grupo de chicas protegiendo a su amiga de una relación tóxica. “Tiene mucho poder femenino, estamos todas las chicas bailando y apoyándonos entre nosotras”, nos describe Gabriela.

Pero el proceso hasta llegar a este sonido no ha sido fácil. La artista ha estado mucho tiempo trabajando en cómo y qué quería hacer: “Ha sido un proceso lento hasta que he encontrado el sonido y la imagen que quería dar”.

Gabriela Richardson en la azotea de LOS40 / Lara Úbeda

Aunque Crime y Don’t Talk To Me sean pop, Gabriela tiene una cosa clara: no se cierra a ningún tipo de música. “No me gustarías encasillarme en ningún género porque creo que mi música va a crecer conmigo, pero es verdad que lo que estoy haciendo ahora me gusta mucho y quiero seguir esa línea”, asegura la cantante.

Además, a pesar de que por ahora solo la hemos escuchado cantar en inglés, no descarta cantar en otros idiomas: “Podría cantar en cualquier idioma que me suene bien”. Por ahora podría hacerlo en tres idiomas, además de inglés: castellano, catalán e italiano.

Por ahora, aunque no sabemos en qué idioma, Gabriela sigue componiendo y “conociendo a gente que me pueda aportar cosas nuevas”, porque un artista no se crea de la noche a la mañana, por mucho que una discográfica grande te haya fichado.

Sin lugar a dudas, Gabriela Richardson tiene mucho que mostrarnos musicalmente hablando. Y nosotros nos morimos de ganas de verle crecer como artista.