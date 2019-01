Chenoa regresa con ‘A mi manera’ y suena muy urbano

"Para cuando tú vas, yo ya me he vuelto a casa", con este parafraseo a sí misma, anunciaba Chenoa en redes sociales que muy pronto llegará A mi manera, su nuevo single. La fecha escogida para el estreno es el próximo 1 de febrero.

Para cuando tú vas, yo ya me he vuelto a casa 👋 #AMiManera 1 de febrero en todas las plataformas digitales! 😎 Resérvalo ya en @spotifyspain para ser el primero en tenerlo ✨ https://t.co/cPQ8nysiQk pic.twitter.com/7Y46AEm15h — Chenoa (@Chenoaoficial) 25 de enero de 2019

A mi manera supone el nuevo material de la artista casi tres años después de su último trabajo discográfico, Soy Humana (abril 2016) y se volverá a editar bajo su propio sello, Alias Music.

"¿Y qué me pasa? No soy la única mujer que no se casa" comienza cantando Chenoa en A mi manera, un preludio de lo que vendrá más adelante, esto es, una crítica demoledora a la continua fiscalización a la que nos vemos sometidas las mujeres.

Como dice la nota de prensa, "ha llegado un momento en la vida de Chenoa, y en la sociedad en general, en el que las mujeres se han dado cuenta de que algo va mal cuando su principal problema es actuar pendientes del qué dirán. Hay que romper estereotipos".

Y así, con este mensaje feminista se presenta A mi manera, la respuesta de Chenoa a todas aquellas mujeres que todavía sienten que no encajan en lo que se espera de ellas.

La madurez de la cantante se deja sentir en su letra. Musicalmente, también asistimos a una evolución, pues es una canción movida y claramente inspirada en el pop urbano que domina las listas de éxitos.

Estos últimos días, la artista ha estado dejando pistas en las redes sobre su último lanzamiento y lo había hecho con un arte súper cuidado que contrasta con el diseño elegido para la portada de A mi manera, tal como han puesto de manifiesto algunos tuiteros.

Con lo bonito que estaba quedando todo y de repente ESA PORTADA. 💔 pic.twitter.com/KP4FmPew9p — Jem Gorgory (@jemgorgory) 25 de enero de 2019

El 1 de febrero se publica la canción y el videoclip de A mi manera.