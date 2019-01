Jordi Sánchez ‘El Recio’: “Vine para 8 meses y ya llevamos 11 años”

Silvia Abril y Jordi Sánchez presentan peli juntos, Bajo el mismo techo. Se pasaron por YU para hablar de este proyecto que ha vuelto a juntarles y, tras destrozar un poquito el decorado del estudio, pudimos echarnos unas risas con ellos.

La historia se centra en un matrimonio que se lleva bien pero se separa y entonces “se va todo a la mierda”, nos adelanta Jordi, “el tema de la peli es muy dramático. La gente que se queda sin casa, sin trabajo…todas las mierdecillas sociales, hemos hecho la comedia con eso, pero nos ha quedado muy bien”, aseguraba Jordi.

“Es muy divertida, nos tiramos de todo por la cabeza. Se ve un poquito hasta cuándo puedes hacer el ridículo ante los ojos de tu hija”, añade Silvia. Es lo que ocurre cuando las circunstancias de la vida te hacen seguir compartiendo casa cuando te has separado de tu pareja.

Muchos dirán que un argumento tipo La guerra de los Rose. “Ese es un thriller psicológico, yo la volvió a ver y flipé”, asegura Silvia, “si yo pensé que me había reído con esta película. Hay mucho dolor y mucha tortura mental por parte de la protagonista. En este caso es más visceral, más a la española”.

Se estrena el 1 de febrero y será una nueva entrega de humor en unos tiempos en los que es fácil ofenderse. “Va a salir la asociación protectora de casas porque a la casa se le casca bastante. La asociación de sudamericanos instalados en España porque sale una familia de sudamericanos. La asociación de pintores porque él se lanza y hace intromisión en el gremio porque pinta una raya”, bromea Silvia sobre la sensibilidad que hay en torno a los cómicos.

El cartel lo completan actores como Dani Guzmán, Ana Morgades, Cristina Castaño y Álvaro Cervantes. “Para mí Álvaro ha sido una grata sorpresa. Yo creo que estamos ante un actorazo en lo dramático y lo cómico. Puede hacer lo que le dé la gana. Es guapísimo, es buenísimo y encima es buena persona…va a llevarse de ostias…”, argumenta Silvia.

La que se avecina

Aunque la carrera de Jordi ha estado plagada de éxitos, primero en Cataluña, su popularidad se consolidó con La que se avecina y su personaje de El Recio.

“A mí me dijeron, vente 8 meses. El 80% de las series son un fracaso, calcula que si va bien estarás 8 meses y si va mal, te vuelves a casa en una semana. Vine a Madrid, de alquiler compartido con amigos, se ha ido alargando, alargando, alargando y llevamos 11 años. Y la semana que viene empezamos la temporada 12”, recuerda Jordi.

Reconoce que a veces el personaje confunde a la gente y que cuando le ven por la calle, algunos le dicen que por qué está tan serio. “En casa somos personas normales”, asegura Silvia.

Y es que su vida conyugal con Andreu Buenafuente, no es una constante broma… solo a veces. “La primera vez que Andreu viene a casa a conocer a mi familia, esa comida… somos cuatro hermanas, cuatro buitres, cuatro víboras en la mesa…y cuando se va me dicen, ‘este tío, no es gracioso ni nada’…Imagínate Andreu cohibido con tanta mujer, cuatro hermanas, mi madre, mis cuñados…venga a comer…y él super cohibido, ni monólogo ni monóloga”, cuenta.

Y entre anécdota y anécdota acabaron hablando de los pisos más raros en los que han vivido y…dale al play si quieres reírte un poco.