‘GH Dúo’: Irene Rosales desvela el motivo por el que salió de la casa 3 días

Pocos concursantes de 'Gran Hermano' pueden salir del encierro a no ser que tengan una buena razón, como puede ser un juicio o un accidente dentro de la casa.

Por ello, extrañó tanto que el pasado jueves, los seguidores de GH Dúo no vieran en la casa en tdo el día a Irene Rosales. En la gala, Jorge Javier Vázquez informó de que había salido por un "incidente médico" y no sabían si podría volver.

Irene Rosales: "Sufrí un aborto natural"

Hasta que el pasado domingo, en El Debate, Jordi González anunció que volvía.

Irene Rosales se sentaba de nuevo en el Confesionario para regresar a la casa. Kiko Rivera entraba y se abrazaban tras haber estado sin verse cuatro días.

Cuando volvieron con el resto de compañeros, la joven quiso explicar cuál había sido el motivo de su salida. "No hace falta si no quieres", le interrumpió el presentador, pero ella insistió en que no le molestaba contarlo:

"Tuve un dolor muy fuerte en el abdomen y el riñón izquierdo. También tuve una hemorragia y perdí la conciencia. Las pruebas vieron que estaba embarazada de unas dos semanas y sufrí aborto natural".

Por lo que, la concursante intentará no hacer grandes esfuerzos en los próximos días, pero parece que está totalmente recuperada.