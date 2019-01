Beyoncé sorprende con un look de María Escoté

Cada vez son más las famosas y famosos que caen rendidos ante los diseños de María Escoté. Hasta Beyoncé se ha dejado seducir por las propuestas made in Spain de la diseñadora. En su Instagram nos dejaba admirar su último look firmado por la catalana.

El estilismo se compone de una falda y chaqueta a juego donde llama la atención el intenso color rojo que baña las prendas y las perlas que las decoran. Y es que los complementos nacarados cosidos en la propia ropa se han convertido en tendencia, sustituyendo o emulando a los clásicos patrones de topos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Beyoncé (@beyonce) el 27 de Ene de 2019 a las 11:22 PST

Para completar, unas botas altas y ceñidas a las piernas de la cantante fabricadas con el mismo tejido de terciopelo que se emplea para la parte superior. Podría tratarse de un total look si no fuese por el bolso de Chanel encargado de cerrar el vestuario.

Esta no es la primera vez que Beyoncé apuesta por Escoté para darle valor a su armario: en una de las escenas del famoso videoclip de Apes**t podíamos ver a la artista luciendo un abrigo negro acolchado y decorado con plumas del mismo color. Esta prenda formaba parte de la colección María On The Moon, lanzada por la diseñadora para la temporada de otoño-invierno 2019.

Ver esta publicación en Instagram Sir Carter and Rumi 1 month today. 🙏🏽❤️👨🏽👩🏽👧🏽👶🏾👶🏾 Una publicación compartida por Beyoncé (@beyonce) el 13 de Jul de 2017 a las 10:10 PDT

Tampoco es inusual que Queen B opte por diseños españoles. Palomo Spain fue el encargado de vestir a la intérprete de All The Single Ladies para una de las imágenes más importantes de su vida: la magnífica fotografía con la que presentó al mundo a sus gemelxs Sir Carter y Rumi.

Por su parte, la diseñadora ya cuenta con un amplio grupo de adeptos y adeptas: Milye Cyrus, Zendaya, Katy Perry, Rosalía o Úrsula Coreberó son algunas de las artistas que no han podido resistirse a dejarse ver con alguno de sus diseños.