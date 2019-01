1 de 11 Este viernes, 1 de febrero, pasará a los anales de la historia como el día en que el niño que sobrevivió llegó a Netflix. No, no hablamos de Superman, sino de Harry Potter. La plataforma de streaming ha conseguido lo derechos y miles de Potterheads aparcarán sus planes este fin de semana para ver todas las películas en un maratón. Aunque la saga de Harry Potter tenga momentos muy festivos, también tiene escenas donde se nos ha saltado la lagrimita. Y es que J.K Rowling nos ha hecho llorar con varias muertes en la saga. ¡Y posiblemente hubiesen sido más! En LOS40, recopilamos las muertes de Harry Potter que más nos han hecho llorar. Por supuesto, si no has visto las películas o leído los libros, no sigas viendo esta galería. ¡Son todo spoilers!