Conoce a Kelsy Karter, la cantante que se ha tatuado a Harry Styles en la mejilla

Todos hemos hecho locuras por nuestros ídolos: hemos esperado en la puerta de un hotel para conseguir un autógrafo, forrado carpetas con sus caras, visto sus actuaciones repetidamente en Youtube, tatuado su cara en el moflete…. Bueno, quizá esto último no lo haríamos, a menos que fuésemos Kelsy Karter.

Kelsy, al igual que miles de personas en el mundo, es muy fan de Harry Styles. Eso sí, ella ha ido un paso más allá y ha querido llevar su rostro siempre con ella. ¿Y cómo lo ha conseguido? Tatuándosela directamente en la mejilla. Ahora, cada vez que se mire al espejo, verá el rostro del ex One Direction.

De hecho, Kelsy, hace unas semanas publicó un mensaje en Twitter en el que decía: “Por fin sé qué le voy a regalar a Harry por su cumple…” Pues bien, ya sabemos a lo que se refería la joven. Eso sí, se ha adelantado un par de días, porque Styles cumple 25 primaveras el próximo 1 de febrero.

Pero, ¿quién es Kelsy Karter?

Al igual que su ídolo, Kelsy Karter es cantante. Nacida en Nueva Zelanda, esta joven de 24 años está intentando labrarse un hueco en la industria musical. De hecho, ha lanzado varios singles como Catch Me If You Can o Sad Sad Summer. Con una estética pin-up y un ritmo pop, Karter suma más de cien mil reproducciones en sus videoclips en Youtube.

Además, este 28 de enero, ha lanzado un tema dedicado a un chico. ¿Sabéis de quién se trata? Nada más y nada menos que de Harry Styles. La artista ha lanzado Harry, todo un himno al británico.

“Es solo mi oda a él. Creo que es increíble y es la mejor persona del planeta”, aseguró Kelsy sobre Styles en una entrevista para Billboard. Eso sí, asegura que su admiración es musical. Esperemos que Styles, al menos, le dé las gracias. No todos los días una persona se tatúa tu cara en el moflete.