A$AP Rocky, The Chainsmokers y más, confirmados para Tomorrowland 2019

Tomorrowland es el fesitval de dance más importante del mundo. Durante dos fines de semana al año, el epicentro de la música electrónica se fija en Bélgica desde donde los mayores djs y artistas ofrecen sus shows más espectaculares.

Hace unos días, Tomorrowland 2019 confirmó a Eric Prydz's, Holosphere, Nina Kraviz, Don Diablo y Paul van Dyk, Infected Mushroom y la leyenda de la electrónica Carl Cox, entre otros. El festival acaba de anunicar ahora que también contará en su lineup con nombres como el del rapero A$AP Rocky, el dúo The Chainsmokers, Above & Beyond y Fisher.

El festival se celebrará este 2019 los fines de semana del 19 al 21 de julio y del 26 al 28 en Boom (Bélgica). Será, además, una cita muy especial pues este 2019 el festival celebra quince años.

Este 2019 la temática del festival será The Book Of Wisdom y llenará de libros el main stage. Las entradas de venta general para Tomorrowland 2019 pueden conseguirse a través de preregistro en la web oficial hasta el 2 de febrero de 2019.

Por el escenario de Tomorrowland en los últimos años han pasado tótems de la música electrónica como Steve Aoki, Nervo, Marin Garrix, Axwell, David Getta, Dimitri Vegas, Tiesto, Moby o Marhsmello, entre otros muchos.

El evento es ya una cita ineludible para los amantes de la electrónica, pero también una atracción, una especie de parque temático de festivales que este año nos ha dejado espectaculares imágenes.