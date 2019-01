Canciones que han unido a varios artistas por una buena causa

Hay personas que aprovechan la influencia que ejercen en la sociedad para aportar su granito de arena. En más de una ocasión, varios cantantes han unido sus voces para crear canciones por una buena causa y, en consecuencia, recaudar fondos.

Hoy, 30 de enero, en el Día Escolar de la No Violencia y la Paz (no confundir con el Día Internacional de la Paz), os contamos todas las veces en las que esto ha ocurrido. La fecha elegida y, reconocida por la UNESCO desde 1993, conmemora la muerte de Mahatma Gandhi. En este día se recuerda la importancia de la educación para la tolerancia, el respeto a los derechos humanos y la lucha por la paz.

We Are the World

USA for Africa (United Support of Artists for Africa, en español: Unión de Apoyo de Artistas para África) fue el nombre bajo el cual se reunieron 45 artistas para grabar la canción We are the World. El single escrito por Michael Jackson y Lionel Richie en 1985 se ha convertido en todo un himno de paz. La idea surgió tras unas terribles imágenes de la hambruna en África, principalmente en Etiopía, y los beneficios obtenidos fueron destinados a una campaña humanitaria que trató de acabar con este problema.

En la grabación participaron voces tan conocidas como Bruce Springsteen, Diana Ross, Tina Turner, Bob Dylan, Lionel Richie, Michael Jackson, Billy Joel, Stevie Wonder, Cyndi Lauper... También contaron con el apoyo de todos los miembros de The Jackson Five en el coro y de Phill Collins en la percusión.

La discográfica Columbia Records fue la encargada de la distribución. A parte del sencillo, realizaron un disco que incluía otras canciones de Tina Turner, Bruce Springsteen, Prince (que rechazó participar en la grabación) y otros artistas, además de un videoclip y de diverso merchandising. Los beneficios de todo ello superaron los 50 millones de euros.

Un paso hacia la paz

"Así es como canta Colombia por la paz" es el inicio de la canción Un paso hacia la paz, interpretada por más de 60 artistas. En 2014 Colombia comenzó una fuerte campaña llamada Soy Capaz, liderada por el periodista Marc de Beaufort, en la que participaron más de 120 empresas privadas. Cada marca cambió su logo al color blanco y personalizó un eslogan que comenzara con esas palabras. Por ejemplo: Soy capaz de creer, Soy capaz de perdonar... El objetivo era la reconciliación de un país que lleva años sumido en un conflicto de guerrillas provocado principalmente por el narcotráfico.

La canción fue producida por Andrés Castro, Carlos Vives e Iván Benavides. Entre los 60 artistas destacan nombres como: Maluma, J Balvin, Piso 21, Juanes, Totó la Momposina, Fonseca, Andrés Cepeda, Jorge Celedón...

Ay Haití

En enero de 2010 tenía lugar el terrible terremoto de Haití. El gobierno haitiano estimó la cifra de fallecidos en unas 230.000 personas. Frente a esta catástrofe que arrasó con el país surgieron dos iniciativas. La primera fue llevada a cabo por Gloria Estefan y su marido Emilio Estefan, quienes tradujeron la canción We are the World al español. En esta versión, también hecha para recaudar fondos, participaron cantantes como: Daddy Yankee, Romeo Santos, Juanes, Shakira, Luis Fonsi, Juan Luis Guerra, Paulina Rubio...

La otra propuesta corrió a cargo de Carlos Jean. El músico y productor es de origen haitiano y consiguió reunir a 25 artistas para interpretar la emotiva Ay Haití. Los beneficios del single fueron destinados a la organización Intermón Oxfam para la reconstrucción del país. En el vídeo podemos ver a cantantes, en su mayoría españoles, como: Alejandro Sanz, Miguel Bosé, La Oreja de Van Gogh, Bebe, Estopa, David Summers, José Mercé, Najwa Nimri... También participaron artistas latinos como: Shakira, Belinda o Juanes. E incluso futbolistas como Forlán, Sergio Ramos o Iniesta sumaron su voz.

Gracias a la vida

Un mes después del terremoto de Haití se repetía la tragedia en Chile. Se hizo un remake de la popular canción folcrórica chilena Gracias a la vida de la cantautora Violeta Parra. Esta vez interpretada por artistas como Miguel Bosé, Maná, Michael Bublé, Laura Pausina, Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz... Todo un séquito de estrellas que se reunieron bajo la iniciativa del cantante chileno Beto Cuevas y el apoyo de la filial latina de Warner Music. Los beneficios fueron destinados íntegramente a los damnificados del sismo.

El último adiós

Tras los atentados del 11 de septiembre, 82 artistas se unieron para entonar El último adiós, una canción cuyos beneficios irían destinados íntegramente para ayudar a los afectados. Fue compuesta por el peruano Gian Marco y el productor musical cubano Emilio Estefan Jr. La canción se grabó en 11 estudios de diferentes partes del mundo: Madrid, Miami, Ciudad de México y Los Ángeles.

Intérpretes tan reconocidos como Ricky Martin, Alejandro Sanz, Thalía, Juan Luis Guerra, Celia Cruz, Chayanne, Shakira, Miguel Bosé, Christina Aguilera o Jennifer López prestaron su voz para ayudar a las víctimas de la mayor tragedia de la historia de Estados Unidos.

Y, ¿si fuera ella?

Una de las canciones más conocidas de Alejandro Sanz, Y, ¿si fuera ella? (1997), también ha sido utilizada para una buena causa. El propio Alejandro reunió a un grupo de amigos y cantantes en 2017, para conmemorar el vigésimo aniversario de su cuarto álbum Más, y hacer una nueva versión del tema. Los beneficios obtenidos fueron destinados a la ONG Save The Children.

Participaron 17 artistas: Pablo Alborán, David Bisbal, Antonio Carmona, Manuel Carrasco, Jesse & Joy, Juanes, Pablo López, Malú, Vanesa Martín, India Martínez, Antonio Orozco, Niña Pastori, Laura Pausini, Abel Pintos, Rozalen, Shakira y Tommy Torres.