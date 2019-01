Ser vagos y desordenados es de personas inteligentes

¿Eres de los que prefiere pasar la tarde en el sofá y dejar de lado tus tareas? ¿Prefieres comida precocinada a tener que elaborar la receta de tu madre? Pues te diremos una cosa, las mejores mentes no necesitan hacer grandes esfuerzos. Según estudio publicado en Journal of Health Psychology, la gente que registra un mayor coeficiente intelectual no necesitan tanta actividad física.

Eso sí, como todo en la vida, todo en su justa medida. Disfruta del sofá y de los ratos de soledad pero recuerda de vez en cuando aprovechar el resto de tu cuerpo.