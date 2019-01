Calendario de series febrero 2019: superhéroes, ‘Suburra’, Berto Romero y más

Febrero es el mes más corto del año pero eso no va a impedir que nuestro calendario de series siga siendo tan jugoso como siempre.

A las plataformas llegan desde estrenos de superhéroes, hasta nueva ficción española, europea e internacional. Así como nuevas temporadas de producciones tan esperadas como Suburra.

1 de febrero

La Sala (Estreno, HBO)

Protagonizada por Francesc Garrido y Goya Toledo. Yago Costa, un inspector de policía especializado en interrogatorios, entra en la comisaría donde ha trabajado durante toda su carrera y, sin motivo aparente, mata a su jefe y amigo Luis Corbalán. Unos meses después, Yago recibe la visita en prisión de Sara, una joven periodista que quiere hacerle una serie de entrevistas con el objetivo de averiguar cuales fueron los motivos reales que le llevaron a cometer el crimen.

Nightflyers (Estreno, Netflix)

Ocho científicos y un hombre con poderes telepáticos viajan a los confines del sistema solar a bordo del Nightflyer, una nave con un pequeño equipo y un capitán solitario, con la esperanza de encontrar vida alienígena. Pero cuando todo se complica, la supervivencia será más difícil de lo que esperaban... Adaptación de las novelas de George R.R. Martin.

Tin Star (2T, Movistar+)

El alter ego de Jim ha conseguido hacerse con el control y sólo quiere venganza y sangre... Hacia su propia familia. Después de abandonarlo malherido en mitad de la nieve, su esposa Angela y su hija Anna huyen y encuentran refugio en una colonia religiosa en Bear Valley, Atlanta. Allí buscan rehacer sus vidas lejos de la influencia de Devlin. Todo apunta a que ni allí van a estar a salvo.

14 de febrero

Dirty John (Estreno, Netflix)

Dirty John, protagonizada por Eric Bana y Connie Britton, es una serie de 8 partes sobre crímenes reales basada en un podcast de "Los Angeles Times". Un thriller sexy, provocador y angustioso en torno a una peligrosa relación surgida en un sitio web de citas, que ocupó titulares en prensa y estremeció al mundo.

15 de febrero

The Umbrella Academy (Estreno, Netflix)

The Umbrella Academy es la adaptación de la serie de cómics homónima escrita por Gerard Way desde 2007 y publicada por Dark Horse Comics.

Narra la vida de un grupo de superhéroes adoptados por un inventor llamado Reginald Hargreeves. La historia se centra en los conflictos que existían en el grupo desde el principio, basándose en la vida de Vanya Hargreeves, en la rivalidad entre Diego y Luther, y en cómo la Academia fue preparada desde la infancia para acabar con una amenaza que trataría de destruir el mundo, sin imaginarse que esa amenaza era su propia hermana.

21 de febrero

Das Boot – El submarino (Estreno, AMC)

Secuela de la mítica película de 1981 de Wolfgang Petersen que sigue las vidas de la tripulación de un submarino alemán y miembros de la Resistencia durante la Segunda Guerra Mundial.

22 de febrero

Suburra (2T, Netflix)

Los mismos delincuentes, distintas alianzas. La sed de poder se está disparando. ¿Quién conquistará Roma?

Mira lo que has hecho (2T, Movistar+)

Berto Romero y Sandra sobrevivieron a la llegada de su primer hijo. Pero solo era el principio. El segundo embarazo trae gemelos, se avecina un tsunami, hay que prepararlo todo para su llegada. Y el primogénito cada vez reclama más atención, tanto en casa como en el colegio.

28 de febrero

Whiskey Cavalier (Estreno, Movistar+)

Will Chase (Scott Foley) puede presumir de ser uno de los mejores agentes del FBI. Su nombre en clave es Whiskey Cavalier. A la hora de la acción, saca el tipo duro y decidido que lleva dentro, heredado de sus años como piloto en el ejército. Pero, en el fondo, Chase es un hombre tremendamente sensible y romántico, y el reciente abandono de su prometida lo ha dejado hecho polvo. En plena resaca emocional, a Will se le asigna una misión de rescate en la que chocará con una agente de la CIA: Francesca “Frankie” Trowbridge (Lauren Cohan), con problemas para establecer lazos personales, un pasado oculto y un dominio letal de las artes marciales, lo único que sabemos de Frankie tras su salida de Langley es su nombre en clave, Fiery Tribune, y que sustenta el mayor récord de capturas de cualquier espía de la CIA.