Justin Timberlake ft. Chris Stapleton - Say Something

Hace un año del lanzamiento del último trabajo de Justin Timberlake, Man of The Woods, y el cantante ha querido celebrarlo de una forma muy especial: estrenando el nuevo videoclip de Say Something, una de las canciones que se incluyen en el disco.

Tras la publicación disco, el artista se embarcó en una gira con la que ha recorrido una gran lista de ciudades de Norteamérica y Europa. El Man of The Woods Tour comenzaba el 13 de marzo de 2018 y Canadá y finalizará el 13 de abril de este año en Estados Unidos. La noticia se revelaba poco antes de que Timberlake actuase en la Super Bowl LII.

Entre los éxitos más destacados del que es el quinto álbum de estudio del músico estadounidense se incluye Filthy, uno de los adelantos que se publicaban antes del estreno oficial. El tema fue escrito y producido por el propio artista junto a Timbaland y Danja. Obtuvo buena recepción por parte de la crítica, siendo incluso comparada por algunos medios con Fame, la canción de David Bowie.

Say Something ocupa la novena posición dentro del tracklist, en el que se incluyen un total de 16 temas. En su versión original Justin también contó con la colaboración de Chris Stapleton, quien ahora le acompaña de las imágenes de su nuevo videoclip.

La grabación se compone de un plano secuencia que comienza con una escena en la que podemos ver al cantante jugando con una caja de ritmos cuyos sonidos dan pie a la melodía inicial de la canción. A partir de ahí, el propio Justin guía a la cámara por los diferentes espacios de un edificio donde podemos ver a todos los músicos que forman parte de Say Something.

El clip ha sido dirigido por Arturo Perez Jr., que ha trabajado en proyectos audiovisuales de otros artistas como The Lumineers o Johny Cash.